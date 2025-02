3. Liga: Trotz Führung - Alemannia Aachen verliert bei Viktoria Köln

Viktoria Köln hat zumindest vorläufig den Abstand auf die Spitzenteams der 3. Fußball-Liga verkürzt.

Dank eines 3:1 (1:1)-Heimerfolgs gegen Aufsteiger Alemannia Aachen fehlen dem Team von Trainer Olaf Janßen zum Relegationsplatz, der vom 1. FC Saarbrücken belegt wird, nur noch zwei Punkte. Es ist der zwölfte Saisonsieg für die Viktoria. Alemannia kann derweil im vierten Spiel in Serie nicht gewinnen.

Zwar jubelten die Aachener dank Kevin Goden (40.) zuerst, noch vor dem Pausenpfiff mussten sie aber den Ausgleich von Said El Mala (45.+3) hinnehmen. Kölns Lex-Tyger Lobinger (58.) drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit, El Malas jüngerer Bruder Malek (83.) machte schließlich den Deckel drauf.

Durch den Sieg verdrängten die Kölner den FC Ingolstadt vorerst von Platz vier. Wie lange sie im Kampf um die Aufstiegsplätze vom Sieg profitierten, bleibt abzuwarten. Saarbrücken ist am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching gefordert, Dynamo Dresden (42 Punkte) auf Platz zwei muss einige Stunden später bei 1860 München (19.30 Uhr) ran, Ingolstadt trifft am Samstag auf die Zweitvertretung des VfB Stuttgart (14.00 Uhr/alles MagentaSport). Spitzenreiter in der 3. Liga ist aktuell Energie Cottbus mit 45 Punkten.