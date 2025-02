Viktoria Köln kann sich noch Hoffnungen auf die 2. Bundesliga machen. Dazu soll gegen Alemannia Aachen die Revanche für das Hinspiel gelingen.

Bei Viktoria Köln wird am Freitag (14. Februar, 19.30 Uhr) ein Saisonrekord gebrochen. Im Spiel gegen Alemannia Aachen erwartet der Klub die höchste Auslastung der bisherigen Heimsaison, über 7000 Tickets sind bereits verkauft. Die Alemannia spricht von rund 4000 Fans, die den Weg aus der Kaiserstadt nach Köln auf sich nehmen werden.

Als leichter Favorit wird aber wohl der Gastgeber in die Partie gehen. Der Tabellenfünfte aus Köln hat mit fünf Punkten Rückstand den Relegationsplatz noch im Blick. Sechs Punkte dahinter will sich die Alemannia den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

Mit der Zielgeraden der Saison bereits im Blick erwartet Olaf Janßen eine heiße Saisonphase. "Die Jungs lechzen danach und haben Freude, wollen immer mehr. Das ist wichtig, dass wir diese Gier in uns tragen. Wir wissen, wie eng die 3. Liga ist und jetzt geht es in Richtung Finale", erklärte der Cheftrainer der Viktoria. "Es sind immer weniger Spiele, gleichzeitig wird die Intensität höher."

Gegen Aachen erwartet der 58-Jährige direkt so eine harte Aufgabe: "Die Mannschaft hat 18 Mal nicht verloren und gepunktet. Das ist eine überragende Ausbeute. Und das kommt daher, weil Alemannia Aachen jeder Mannschaft ihr Spiel aufgedrückt hat. Die Art und Weise, wie sie anlaufen, das ist mit höchster Intensität. Das musst du erstmal aushalten", analysierte Janßen die Stärken der Mannschaft von Heiner Backhaus.

Für den hat sein Trainerkollege nur lobende Worte. "Heiner hat aus der Mannschaft das Maximale rausgeholt. Es stimmt, die Chancenverwertung ist nicht optimal. Sonst ständen sie wahrscheinlich vor uns", vermutet Janßen. "Wir haben größten Respekt vor Alemannia Aachen, der Mannschaft, dem Trainer, die machen das geil. Dennoch freuen wir uns und würden gerne etwas geraderücken." Im Hinspiel gewann die Alemannia 1:0.

Auch Verteidiger Jonah Sticker kann es kaum erwarten, den 24. Spieltag der 3. Liga zu eröffnen. "So eine Kulisse gibt natürlich einen Extra Push, wir freuen uns extrem darauf, dass auch von uns so viele kommen. Das ist echt eine starke Entwicklung in den letzten Jahren", lobte der 20-Jährige den Kölner Anhang. "Es ist ein Highlightspiel, am Mittelrhein auch ein kleines Derby. So wollen wir das auch angehen."

Bis auf die beiden langzeitverletzten Moritz Fritz und Lucas Cueto hat Janßen gegen die Aachener keine Ausfälle zu beklagen.