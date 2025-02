Nico Schäfer trifft zum letzten Mal mit dem SV Wehen auf RWE. Das sagt er zu seinem Abschied.

Zwischen 1997 und 2009 war Nico Schäfer Finanzvorstand bei Rot-Weiss Essen. Am Samstag (14 Uhr) trifft er zum letzten Mal als Geschäftsführer des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga auf RWE.

Denn der 56-Jährige hat sich entscheiden, dass er den Klub im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen wird.

„Es war eine wunderbare Zeit beim SVWW mit zwei Zweitliga-Aufstiegen und ich bin den Gremien sehr dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen“, betont Schäfer, der den Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Hankammer bereits kurz nach der Winterpause über seine Entscheidung informiert hatte. „Nach im nächsten Herbst dann fast neun Jahren im Verein ist für mich die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen.“

Der 56-jährige Schäfer hatte seine Arbeit beim SVWW 2016 begonnen und dabei zunächst als Geschäftsführer Sport, Marketing und Kommunikation fungiert. Im vergangenen Jahr wurde der gebürtige Cuxhavener zum Vorsitzenden der Geschäftsführung befördert.

„Wir sind Nico Schäfer für sein großes Engagement und seinen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Vereins sehr dankbar“, würdigt Markus Hankammer die Verdienste Schäfers. „Er hat beim SVWW sehr viel auf den Weg gebracht, weshalb es eine Herausforderung sein wird, ihn zu ersetzen. Die Entscheidung, eine neue Aufgabe zu suchen, gilt es aber natürlich zu respektieren. Nach der Saison werden wir ihn gebührend verabschieden und wollen bis dahin noch gemeinsam einige Ziele erreichen. Nico wird nach seinem Ausscheiden immer ein sehr willkommener Gast beim SVWW sein."

Doch zunächst wird es sein Bestreben sein, die Saison bestmöglich abzuschließen, was einen Sieg gegen RWE beinhaltet. Aktuell steht der SVWW sieben Zähler hinter dem Relegationsplatz und acht Punkte hinter Rang zwei.

2022 erinnerte sich Schäfer an die Zeit in Essen bei der WAZ und sagte abschließend: „Ein Kollege sagte mir mal, dass man in Essen dreimal schneller altert als woanders. Heißt: Ein Jahr in Essen sind gefühlt drei Jahre bei einem anderen Klub.“