Am Samstag (15. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) spielt Rot-Weiss Essen beim SV Wehen Wiesbaden. Zu den drei Langzeitverletzten werden sich wohl auch zwei weitere Spieler gesellen.

Bittere Kunde für Rot-Weiss Essen: Im Auswärtsspiel beim Tabellen-Neunten SV Wehen Wiesbaden am Samstag (15. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) muss RWE-Trainer Uwe Koschinat möglicherweise auf Torben Müsel und Nils Kaiser verzichten. Die beiden Mittelfeldspieler meldeten sich nach der Trainingseinheit am Dienstagmittag (11. Februar) mit Schmerzen ab und pausieren nun vorerst.

Der 25-jährige Müsel, dem in den vergangenen beiden Partien in Bielefeld (2:1) und gegen Unterhaching (1:1) jeweils ein Treffer für Rot-Weiss Essen gelang, hatte das Dienstagtraining aufgrund von Rückenproblemen abbrechen müssen. Der 23-jährige Kaiser fällt mit Knieproblemen bis auf Weiteres aus. Bei beiden Spielern stehen nun weitere Untersuchungen an.

Gute Nachrichten gibt es hingegen zu zwei anderen Rot-Weissen: Stürmer Manuel Wintzheimer (nach Syndesmosebandanriss und Operation) wird in der kommenden Woche aus der Reha in Süddeutschland zurück nach Essen kommen und dann ins RWE-Training teilintegriert.

Und auch bei Thomas Eisfeld, der sich im Trainingslager in der Türkei eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte, gibt es Fortschritte: Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler konnte am Mittwochvormittag (12. Februar) bereits Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und wird sein Pensum nun voraussichtlich steigern können.



Doch Fakt ist, dass weder Wintzheimer, noch Eisfeld ein Thema für den 20er-Spieltagskader beim SV Wehen Wiesbaden sein werden. Das gilt auch für Ekin Celebi, der möglicherweise in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Und nun stehen eben auch dicke Fragezeichen hinter Müsel und Kaiser.

Der DFB hat die Drittliga-Spieltage 27 bis 30 zeitgenau terminiert: Rot-Weiss Essen darf sich gleich über drei Flutlichtspiele freuen – sonntags, mittwochs und freitags.

Konkret stehen für Rot-Weiss Essen folgende neue Terminierungen fest:

Sonntag, 9. März, 19:30 Uhr: RWE – Waldhof Mannheim (27. Spieltag)

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr: Viktoria Köln – RWE (28. Spieltag)

Samstag, 15. März, 14 Uhr: RWE – Dynamo Dresden (29. Spieltag)

Freitag, 28. März, 19 Uhr: SC Verl – RWE (30. Spieltag)

In der Länderspielpause, am Wochenende 22. und 23. März, steht für RWE noch das Niederrheinpokal-Halbfinale bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen an. Der Termin: Samstag, 22. März, 14 Uhr.

Tickets für den Gästebereich im Stadion Niederrhein (Stehplatz Kanalkurve 13 Euro, Sitzplatz evo-Haupttribüne 28 Euro) werden voraussichtlich ab Ende Februar erhältlich sein. RWE wird rund 7.000 Tickets bekommen.