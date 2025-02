Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Spieltage 27 bis 30 in der 3. Liga zeitgenau terminiert und veröffentlicht.

Der DFB hat die Drittliga-Spieltage 27 bis 30 zeitgenau terminiert: Rot-Weiss Essen darf sich gleich über drei Flutlichtspiele freuen – sonntags, mittwochs und freitags.

Konkret stehen für Rot-Weiss Essen folgende neue Terminierungen fest:

Sonntag, 9. März, 19:30 Uhr: RWE – Waldhof Mannheim (27. Spieltag)

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr: Viktoria Köln – RWE (28. Spieltag)

Samstag, 15. März, 14 Uhr: RWE – Dynamo Dresden (29. Spieltag)

Freitag, 28. März, 19 Uhr: SC Verl – RWE (30. Spieltag)

In der Länderspielpause, am Wochenende 22. und 23. März, steht für RWE noch das Niederrheinpokal-Halbfinale bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen an. Der Termin: Samstag, 22. März, 14 Uhr.

Tickets für den Gästebereich im Stadion Niederrhein (Stehplatz Kanalkurve 13 Euro, Sitzplatz evo-Haupttribüne 28 Euro) werden voraussichtlich ab Ende Februar erhältlich sein. RWE wird rund 7.000 Tickets bekommen.

Weitere Infos zu den DFB-Ansetzungen in der 3. Liga: Die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden haben weiterhin großen Einfluss auf die Terminierungen, teilt der DFB mit. Vielen Ansetzungen liegen verbindliche Sicherheitsvorgaben zugrunde, die in den meisten Fällen keine Alternativen zulassen. Dabei kann es sich um eine zwingende Vorgabe für das spezielle Spiel handeln, zum Teil ergibt sich die Verteilung auf die verschiedenen Tage und Anstoßzeiten aber auch aus der Kombination verschiedener Kriterien (zum Beispiel zeitliche Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort).

Beispiel: Die Terminierung der Partie von RWE zuhause gegen Mannheim auf Sonntagabend, 9. März, erfolgt auf Grundlage einer entsprechenden Sicherheitsvorgabe, es ist darüber hinaus unter den drei Sonntagspartien das Spiel mit der geringsten Reisedistanz, teilt der DFB mit.

Die Spieltage im Überblick:

27. Spieltag

Freitag, 7. März, 19 Uhr:

VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

Samstag, 8. März

Alemannia Aachen - Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus

VfB Stuttgart II - Hannover 96 II

SV Sandhausen - SpVgg Unterhaching

Hansa Rostock - FC Ingolstadt alle 14 Uhr

SC Verl - Arminia Bielefeld 16.30 Uhr

Sonntag, 9. März

1860 München - Borussia Dortmund II 13.30 Uhr

Erzgebirge Aue - Viktoria Köln 16.30 Uhr

Rot-Weiss Essen - Waldhof Mannheim 19.30 Uhr

28. Spieltag

Dienstag, 11. März, 19 Uhr:

VfB Stuttgart - VfL Osnabrück

SpVgg Unterhaching - SC Verl

FC Ingolstadt - Alemannia Aachen

Energie Cottbus - Hannover 96 II

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr:

Waldhof Mannheim - SV Sandhausen

Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

Hansa Rostock - Erzgebirge Aue

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II

29. Spieltag

Freitag, 14. März, 19 Uhr

1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II

Samstag, 15. März:

VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund II - Viktoria Köln

SC Verl - FC Ingolstadt

Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden

Hannover 96 II - SV Wehen Wiesbaden alle 14 Uhr

TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching 16.30 Uhr

Sonntag, 16. März:

SV Sandhausen - Energie Cottbus 13.30 Uhr

Erzgebirge Aue - Waldhof Mannheim 16.30 Uhr

Alemannia Aachen - Hansa Rostock 19.30 Uhr

30. Spieltag

Freitag, 28. März, 19 Uhr

SC Verl - Rot-Weiss Essen

Samstag, 29. März:

VfL Osnabrück - TSV 1860 München

SpVgg Unterhaching - Alemannia Aachen

Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II

Hansa Rostock - 1. FC Saarbrücken

Energie Cottbus - Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld - Hannover 96 II

Sonntag, 30. März:

FC Ingolstadt - Viktoria Köln 13.30 Uhr

Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden 16.30 Uhr

VfB Stuttgart II - SV Sandhausen