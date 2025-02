Auch wenn sein Fachgebiet zweifellos eher die englische Premier League ist, hat der ehemalige Schiedsrichter Mike Dean am Wochenende ein gutes Auge bewiesen und sich ein besonderes Drittligaspiel herausgesucht.

In England ist Mike Dean so ziemlich jedem Fußballfan ein Begriff. Jahrelang hat er in der höchsten Spielklasse Partien geleitet, war auch Fifa-Schiedsrichter. Sein letzter Einsatz datiert aus dem Jahr 2022.

Mittlerweile ist er TV-Experte - und Groundhopper. Das heißt: Dean sammelt Stadien, in England und anderswo. Durch seine aktive Zeit als Schiedsrichter ist schon eine beträchtliche Sammlung zusammengekommen - doch bei Rot-Weiss Essen war er bis zuletzt noch nicht. Bis zuletzt.

Am vergangenen Wochenende war Dean wieder unterwegs. Er lässt seine Fans auf seinem Instagramaccount @mikedeanref teilhaben. Rund 40.000 Menschen folgen ihm da. Den Anfang machte er am Donnerstagabend, 6. Februar, mit AZ Alkmaar gegen Quick Boys.

Am Freitagabend war er dann beim belgischen Erstligaspiel KV Mechelen gegen KAA Gent - und hat einen Doppelpack von Ex-Schalker Benito Raman gesehen.

Das Spiel endete in Ungewissheit - weil der Videobeweis die Fans lange im Unklaren gelassen hatte. Fast zehn Minuten dauerte der Check, bei dem kaum einer im Stadion wusste, was überhaupt los war. Die Stimmung kippte und dann zeigte Visser auch noch an: Tor. So sollte Mechelen tatsächlich noch den 3:1-Vorsprung verspielen. Am Ende stand es 3:3.

Am Samstag dann hatte sich Dean gleich zwei Spiele vorgenommen. Um 14 Uhr besuchte er zunächst das Stadion an der Hafenstraße und schaute sich den Kellerkracher der 3. Liga, Rot-Weiss Essen gegen die SpVgg Unterhaching, an. "Früher Auftakt in Deutschland, um den Doppelschlag zu starten, bevor ich mich auf den Weg zurück nach Holland für einen Derby-Tag mache", schrieb er dazu.

Dean postete zu jedem Besuch ein Bild mit dem Schal des jeweiligen Vereins. So auch in Essen. Am Abend war er dann noch beim Rotterdamer Derby zwischen Feyenoord und Sparta, ehe er sich tags darauf auch noch Fortuna Sittards Heimspiel gegen Ajax Amsterdam zu Gemüte führte.

Und er kündigte gleich die nächste Hammer-Tour an: In sieben Wochen wolle er vier Spiele im Ausland in nur 27 Stunden besuchen. Das hört sich verdächtig nach Tschechien an. Oder es verschlägt ihn doch wieder in den Ruhrpott?