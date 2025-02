Die Serie des VfL Osnabrück ging auch gegen den BVB II weiter. Der Lohn: Die Osnabrücker stehen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz der 3. Liga.

Am Sonntag ging es in zwei der drei Drittliga-Partien auch um den Abstiegskampf. Gut für Rot-Weiss Essen. Die U23 von Hannover 96 verlor beim SC Verl mit 0:1 und bleibt in der Tabelle hinter RWE.

Eduard Probst erzielte nach 65 Minuten das Tor des Tages, das Verl auf Rang fünf katapultierte. Hannover muss auf Platz 19 um den Ligaverbleib bangen.

Durch das Ergebnis in Verl war klar: RWE kann nach dem 1:1 gegen Unterhaching nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Am Abend wollte aber der VfL Osnabrück zumindest an den Essenern vorbeiziehen.

Es ging nach zuletzt elf Punkten aus fünf Partien zu Hause gegen die U23 von Borussia Dortmund. Mit einem Sieg hätte der so lange abgeschlagene Traditionsverein auf Platz 15 springen können.

Und das gelang Osnabrück beim knappen 1:0 gegen die BVB-Reserve. Damit steht der VfL seit Monaten erstmals nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

In der ersten Halbzeit gab es keine Tore. Der BVB hatte eine Drangphase, auch der VfL hatte seine Chancen. Marcus Müller traf nach einer Ecke nur den Dortmunder Pfosten.

Nach dem Wechsel forderte der BVB einen Platzverweis nach einer vermeintlichen Notbremse, elf Minuten später jubelten die Gastgeber. Nach einer Ecke traf Abwehrspieler Niklas Wiemann per Kopf zum 1:0 - dabei sah BVB-Keeper Marcel Lotka nicht so gut aus.

Der eingewechselte Braydon Manu erhöhte kurz danach fast für den VfL zum 2:0 - doch er verzog bei seiner Gelegenheit knapp. Auch kurz vor dem Ende ließ er eine große Chance liegen.

Daher musste der VfL bis zum Abpfiff zittern, doch der BVB kam nach dem 0:1 nicht mehr richtig in Tritt. Trotzdem gab es in der 95. Minute noch die eine Szene für die Dortmunder. Prince Aning zwang VfL-Keeper Lukas Jonsson zu einer Glanzparade.

Kurz danach war Schluss: Es blieb beim 1:0 für den VfL, der nun aus den letzten sechs Begegnungen 14 Punkte holte.

So spielten der VfL Osnabrück und die U23 des BVB

Osnabrück: Jonsson - Karademir, Müller (75. Gyamfi), Wiemann - Niehoff, Amoako, Kölle (63. Manu) - Kayo (86. Zwarts), Gnaase (75. Henning) - Müller, Kehl (76. Ajdini). - Trainer: Antwerpen

Dortmund: Lotka - Mane (14. Jessen), Hüning, Lührs, Mogultay (85. Aning) - Azhil (85. Besong), Roggow, Eberwein - Elongo-Yombo (73. Drakas), Paulina, Foti (85. Reitz). - Trainer: Zimmermann

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)

Tor: 1:0 Wiemann (61.)

Zuschauer: 14.000