Alemannia Aachen führte sehr lange mit 1:0 beim FC Erzgebirge Aue und musste am Ende doch noch den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand schlucken.

Die Remis-Könige der 3. Liga haben wieder zugeschlagen: Alemannia Aachen spielte 1:1-Unentschieden beim FC Erzgebirge Aue. Es war die 12. Punkteteilung am 23. Spieltag.

Die Tore vor 7201 Fans – darunter gut 900 Aachener – markierten Daouda Beleme (10.) für die Alemannia und Mika Clausen (89.) für die Hausherren des FC Erzgebirge.

"Für uns war es ein Spiel nach dem Motto 'Täglich grüßt das Murmeltier'. Wir haben wieder das Gefühl, zwei Punkte verloren zu haben, auch wenn Aue nach den ersten Minuten schon 2:0 führen kann. Da hatten wir Glück, machen aber im Anschluss das Tor und hatten dann in der Folge zahlreiche Aktionen im Strafraum, wo wir die falschen Entscheidungen treffen", meinte Heiner Backhaus.

Der Aachen-Trainer sagte weiter: "In der Summe müssen wir das Spiel vorher schon entscheiden und nutzen im zweiten Abschnitt die Chancen, bei denen wir frei vor dem Tor stehen, einfach nicht. Bis auf das 1:1 haben wir in der zweiten Halbzeit nichts zugelassen und ärgern uns umso mehr darüber, dass wir diesen Distanzschuss nicht vernünftig verteidigen. Am Schluss ist das Ergebnis aufgrund des Chancenverhältnisses zwar gerecht, aber wir müssen das 2:0 machen. Die Jungs da vorne müssen weiter bestärkt werden. Danke auch an die vielen Öcher, die den weiten Weg nach Aue auf sich genommen haben."

So musste sich die Alemannia auf dieser XXL-Auswärtsreise - Aachen und Aue trennen rund 750 Kilometer - nach erneut starker Leistung mit dem zwölften Unentschieden der Saison begnügen und reist am nächsten Freitag (14. Februar, 19 Uhr) ins deutlich nähere Köln zur Viktoria.

Die Statistik zum Spiel

Erzgebirge Aue: Männel - Fallmann (85. Schmid), Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Loune, Pepić - Sijaric (63. Clausen), Tashchy (63. Bornschein), Stefaniak (63. Jakob) - Bär

Alemannia Aachen: Olschowsky - Nkoa, Rumpf, Hanraths - Bahn, Gaudino (58. Goden), Heister (88. Winter), El-Faouzi, Scepanik (76. Heinz) - Beleme (46. Strujić), Bakhat (76. Wiebe)

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Tore: 0:1 Beleme (10.), 1:1 Clausen (89.)

Gelbe Karten: Bär (2), Fallmann (2) -

Zuschauer: 7201