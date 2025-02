Der SV Waldhof Mannheim schlittert der Regionalliga Südwest entgegen. So langsam wird es eng für die Kurpfälzer.

Wie so oft in den letzten Jahren: Der SV Waldhof Mannheim nimmt sich seit geraumer Zeit vor eine Spitzenmannschaft der 3. Liga zu sein und um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu spielen. Doch dieses Unternehmen endet meistens im Abstiegskampf.

So geschehen in der Saison 2023/2024 und so sieht es auch in 2024/2025 aus. Nach dem 1:2 im Derby beim 1. FC Saarbrücken belegt Mannheim wieder einen Abstiegsplatz.

Nach nur einem Sieg aus den letzten zwölf Begegnungen dürfte es auch langsam für Bernhard Trares eng werden. Der Mannheim-Trainer bleibt aber noch gelassen.

Er sagte nach der Derby-Pleite in Saarbrücken gegenüber "Magenta Sport": "Die Lage ist schon lange prekär. Das war sie schon, als ich gestartet bin. Was willst du da viel ändern? Du musst konzentriert weiter arbeiten." Bleibt abzuwarten, ob die Mannheimer den 59-Jährigen weiter arbeiten lassen werden oder nach Marco Antwerpen auch Trares vor die Tür setzen und auf einen dritten Coach in der laufenden Serie zurückgreifen werden.

Mannheims bundesligaerfahrener Lukas Klünter sagte zu der Niederlage: "Ich nehme mich da auch selber mit in die Verantwortung. Nichtsdestotrotz sind wir ein Team. Wir haben alle nicht das auf dem Platz gebracht, was wir auf den Platz bringen müssen. Und da muss sich jeder in die Verantwortung nehmen, sowohl die Alten als auch die Jungen."

Und weiter meinte Klünter: "Ich bin gerade unglaublich enttäuscht und sauer. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil wir uns in den letzten Wochen etwas aufgebaut haben. Das haben wir heute mit der Leistung und der Einstellung ein bisschen kaputt gemacht. Und da kann man auch nicht viel draus ziehen, das müssen wir uns ankreiden."

Die Statistik zum Spiel

Saarbrücken: Menzel - Wilhelm, Sonnenberg, Bichsel, Calogero Rizzuto - Sontheimer, Krahn, Civeja (76. Zeitz), Multhaup (84. Thoelke), Rabihic (53. Stehle) - Feiertag (84. Schmidt)

Mannheim: Bartels - Klünter, Seegert (69. Hoffmann), Matriciani (63. Yigit), Sechelmann (83. Voelcke) - Rieckmann, Sietan (63. Fein), Thalhammer, Ferati - Becker, Kennedy Okpala (63. Lohkemper)

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang)

Tore: 1:0 Feiertag (1.), 2:0 Feiertag (6.), 2:1 Ferati (41., Handelfmeter)

Gelbe Karten: Civeja (3), Wilhelm (3), Rizzuto (2), Menzel (3) - Klünter, Ferati (2), Thalhammer (2), Hoffmann, Fein, Trares (Trainer)

Zuschauer: 15.903