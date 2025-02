Rot-Weiss Essen ist mit sieben Punkten aus vier Spielen ins Jahr 2025 gestartet. Deshalb konnte auch Julian Eitschberger mit dem 1:1-Remis gegen Schlusslicht Unterhaching leben.

Viel mehr Torschüsse und viel mehr Ecken: Rot-Weiss Essen war in vielen Statistiken gegen Unterhaching vorne. Doch am Ende musste sich RWE vor 15.007 Zuschauern an der heimischen Hafenstraße mit einem 1:1-Remis gegen das Schlusslicht aus Bayern begnügen.

Die Spielvereinigung hatte RWE allen voran in Durchgang eins den Schneid abgekauft. So sah das auch Essens Julian Eitschberger.

Er sagte: "Der Platz war nicht der beste. Wir haben zu viel über die Mitte gespielt und darauf haben sie gelauert und dann kamen sie ins Kontern. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht." Die Leihgabe von Hertha BSC ergänzte: "Wenn wir die erste Halbzeit betrachten, dann muss man sagen, dass wir eine gute Moral bewiesen haben und gut zurückgekommen sind. Auch wenn man sagen muss, dass wir in der zweiten Halbzeit unfassbar viele Abschlüsse hatten und das Spiel eigentlich drehen müssen."

Von Pfiffen oder schlechter Stimmung war überhaupt nichts zu spüren. Viel mehr hatten die Fans die Mannschaft nach vorne gepeitscht und das RWE-Lager wurde immerhin mit dem Remis belohnt.

"Die Fans merken, dass wir alles aufopfern, deshalb stehen sie auch hinter uns. Wir haben aus drei Spielen sieben Punkte geholt und das ist positiv. Wenn das jemand vorher gesagt hätte, dass wir sieben Punkte holen, dann hätten alle gelacht. Auf der zweiten Hälfte gegen Unterhaching können wir im nächsten Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden aufbauen", betonte der 20-jährige deutsche U20-Nationalspieler.





Eitschberger war schon in der vergangenen Saison von Hertha BSC an den Halleschen FC ausgeliehen und stieg mit den Saalestädtern ab. Das will er mit RWE unbedingt verhindern. Dass Eitschberger, der in der Hauptstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 besitzt, zur Hertha zurückkehren wird, ist eigentlich sicher.

"Ich bekomme hier in der 3. Liga bei einem großen Verein wie Rot-Weiss Essen viel Spielzeit. Das war das Ziel der Leihe. Was ihm Sommer passiert, weiß ich nicht. Das regelt alles mein Berater im Hintergrund", meinte er zu seiner Zukunft - mit dem Verweis, dass sein Fokus aktuell nur auf RWE und das Ziel Klassenerhalt liegt.