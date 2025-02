Im Kampf um die Tabellenspitze in der 3. Liga kassierte Dynamo Dresden einen empfindlichen Rückschlag. Cottbus profitiert, ein Verfolger rückt näher an Dresden heran.

Der 23. Spieltag der 3. Liga begann bereits am Freitagabend. Der SV Sandhausen feierte einen glücklichen 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Die Ergebniskrise der Bielefelder, die von den letzten sieben Spielen nur eins gewinnen konnten, hält weiter an.

Fünf weitere Spiele standen in der Konferenz am Samstagnachmittag auf dem Programm. Rot-Weiss Essen kam gegen die SpVgg Unterhaching nicht über ein 1:1 hinaus.

Energie Cottbus wollte mit einem Sieg gegen Wehen Wiesbaden die Tabellenführung behaupten - das sollte gelingen. Tolcay Cigerci (32.) brachte die Brandenburger in Führung, Thijmen Goppel glich für die Wiesbadener aus (64.). Das letzte Wort hatte aber Maximilian Krauß, der in Minute 71 Energie zum 2:1-Heimsieg schoss.

Verfolger Dynamo Dresden, vor dem Spieltag punktgleich mit Spitzenreiter Cottbus auf Rang zwei, musste also gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart nachziehen. Doch der Favorit patzte bei den Schwaben und unterlag mit 1:2. Somit ist Energie Cottbus drei Punkte vorn in der Tabelle.

Im Südwest-Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim behielt der Tabellendritte aus dem Saarland mit 2:1 die Oberhand. Neuzugang Stefan Feiertag sorgte für einen Blitzstart und brachte Saarbrücken nach sechs Minuten mit einem Doppelpack in Front (1., 6.). Für Mannheim traf Arianit Ferati (41., HE). Mit dem Sieg rückt Saarbrücken bis auf einen Punkt an Dresden heran.

Erzgebirge Aue bleibt unter Neu-Trainer Jens Härtel weiter sieglos. 1:1 lautete der Endstand gegen Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter waren dabei nach einem frühen Treffer von Daouda Beleme (10.) lange auf der Siegerstraße. Doch kurz vor Schluss glichen die Veilchen durch Mika Clausen noch aus (89.).

Der TSV 1860 München und der FC Ingolstadt treffen im bayerischen Derby am späten Nachmittag aufeinander. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit den Partien Hansa Rostock gegen Viktoria Köln, SC Verl gegen Hannover 96 II und dem Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Borussia Dortmunds Zweitvertretung.