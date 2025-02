Rot-Weiss Essen verpasst beim 1:1 gegen den Tabellenletzten SpVgg Unterhaching den dritten Sieg in Folge. Dabei ließen die Essener beste Torchancen ungenutzt.

Rot-Weiss Essen kam am 23. Spieltag der 3. Liga nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching hinaus und verpasste trotz bester Möglichkeiten im zweiten Durchgang den angepeilten dritten Sieg in Serie.

RWE-Coach Uwe Koschinat setzte auf dieselbe Elf wie beim 5:1-Kantersieg gegen Hannover II. Brumme und Safi kehrten also in die Startelf zurück. Wagner und Müsel, die beim 2:1-Erfolg in Bielefeld noch beginnen durften, saßen auf der Bank.

Vor 15.007 Zuschauern an der Hafenstraße legten die Hausherren eigentlich gut los. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, da kam Rios Alonso nach einem langen Einwurf von Moustier zum Kopfball, Haching-Keeper Eisele war zur Stelle. Doch danach übernahm das Team von Heiko Herrlich das Kommando und spielte keinesfalls wie ein Tabellenletzter.

Ihorst kam nach einer unglücklichen Aktion von Rios Alonso zu einer dicken Chance (13.), auch kurze Zeit später tauchte die Spielvereinigung erneut gefährlich vor dem Essener Tor auf. RWE leistete sich einige leichte Ballverluste. In der 18. Minute zirkelte Hachings Stürmer Torsiello einen direkten Freistoß in den Knick - 0:1. Der Treffer hatte sich angedeutet.

Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz (69. Mizuta), Kraulich - Eitschberger, Gjasula (69. Müsel), Moustier, Brumme (81. Wagner) - Safi (86. Owusu), Arslan, Martinovic (81. Doumbouya) Golz - Rios Alonso, Schultz (69. Mizuta), Kraulich - Eitschberger, Gjasula (69. Müsel), Moustier, Brumme (81. Wagner) - Safi (86. Owusu), Arslan, Martinovic (81. Doumbouya) Unterhaching: Eisele - Schwabl, Obermeier, Hoops, Hennig (82. Schlicke) - Skarlatidis (82. Lamby), Littig, Waidner, Popp (57. Leuthard) - Torsiello (90.+2 Jastremski), Ihorst (57. Kügel) Schiedsrichter: Felix Weller Tore: 0:1 Torsiello (18.), 1:1 Müsel (78.) Zuschauer: 15.007

Nach einer knappen halben Stunde wachte Rot-Weiss Essen aber auf. Gerade nach Standardsituationen wurde es das eine oder andere Mal brenzlich vor dem Hachinger Tor. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Martinovic per Volley kurz vor der Halbzeit aus fünf Metern.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Riesenmöglichkeit für die Bayern: RWE vertändelte den Ball im Aufbau, Popp tauchte daraufhin frei vor Golz auf, doch der verhinderte den Einschlag (50.). Auf der anderen Seite eine Doppelchance für Essen: Erst haute Arslan aus acht Metern drauf, dann Kraulich - aber Haching blockte mit vereinten Kräften (59.).





RWE ging fahrlässig mit seinen Möglichkeiten um: In der 64. Spielminute rettete Hachings Schlussmann stark gegen Martinovic, Eitschberger hatte den Essener Stürmer gut in Szene gesetzt. Nur zwei Zeigerumdrehungen später brachte Arslan den Ball aus acht Metern nicht im Tor unter, wieder war ein Hachinger dazwischen. Rios Alonso haute die Kugel nach einer Ecke aus vier Metern drüber (68.) - Wahnsinn!

Die Gäste taumelten wie ein angeschlagener Boxer, RWE biss sich am gegnerischen Strafraum fest, aber auch die Zähne an Eisele aus. Der Keeper der Spielvereinigung parierte gegen den völlig freien Eitschberger, auch den Nachschuss von Gjasula entschärfte er (75.). Drei Minuten später brach der Bann: Der eingewechselte Müsel erzielte per Schlenzer aus gut 20 Metern den hochverdienten Ausgleich (78.).

RWE drückte in den Schlussminuten auf den Heimdreier. Koschinat setzte alles auf eine Karte und wechselte offensiv. Müsel hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, doch er schoss aus fünf Metern übers Tor (90.+4). Die Gäste überstanden auch die fünfminütige Nachspielzeit und nahmen am Ende einen glücklichen Punkt aus Essen mit.

Für Rot-Weiss Essen steht in einer Woche ein Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden auf dem Programm (15. Februar, 14 Uhr). Unterhaching empfängt am nächsten Sonntag Aufstiegsaspirant Saarbrücken (16. Februar, 13.30 Uhr).