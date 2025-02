Borussia Dortmund 15:30 VfB Stuttgart 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Zum Abschluss des 23. Drittliga-Spieltags trifft Borussia Dortmunds U23 auf den VfL Osnabrück. Der BVB II will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur.

Mit einem 2:1-Erfolg bei der SpVgg Unterhaching ist Borussia Dortmund II in die Rückrunde der 3. Liga gestartet, danach setzte es allerdings zwei Heimniederlagen ohne eigenen Torerfolg gegen Arminia Bielefeld (0:4) und Hansa Rostock (0:2). In der letzten Partie des 23. Spieltags treffen die Schwarz-Gelben am Sonntag (9. Februar, 19.30 Uhr) nun auf den Tabellen-18. VfL Osnabrück. In der Hinrunde trennte man sich mit 1:1. BVB-Trainer Jan Zimmermann hofft, dass seine Offensive an der Bremer Brücke wieder ins Rollen kommt. Zwar haben die Dortmunder in der laufenden Serie bereits 37 Tore erzielt, doch zwei Spiele in Folge ohne eigenen Treffer gab es vor den letzten beiden Niederlagen noch nicht. Zimmermann erklärte gegenüber den Vereinsmedien: "Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen und so unser Selbstvertrauen zurückgewinnen. In dieser Woche haben wir die Jungs im Training einfach mal kicken lassen, um die Spielfreude wiederzufinden." Mithelfen soll dabei Neuzugang Tony Reitz, der ursprünglich erst im Sommer von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund wechseln sollte, aufgrund der Verletzung von Felix Paschke aber bereits im Winter unter Vertrag genommen wurde. Patrick Göbel kehrt gegen Osnabrück in den Kader zurück, neben Paschke fehlen auch Felix Irorere und Toptorjäger Julian Hettwer weiterhin verletzt. Osnabrück hat nach einer desaströsen Hinrunde sieben von neun möglichen Punkten seit dem Restart geholt. Der erste Nichtabstiegsplatz, den aktuell Rot-Weiss Essen inne hat, ist für den immer besser in Fahrt kommenden VfL nur noch einen Punkt entfernt. "Man kann sie ein bisschen mit Hansa Rostock vergleichen: ein sehr zweikampfstarker Gegner, der zuletzt richtig Selbstbewusstsein getankt hat. Wir treffen auf eine Mannschaft, die gut in Form ist, und müssen dagegenhalten", sagte Zimmermann über den kommenden Gegner.

