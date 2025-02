Ab 14 Uhr geht es im Stadion an der Hafenstraße rund: Rot-Weiss Essen und die Spielvereinigung Unterhaching kämpfen dann um Drittliga-Punkte. Wir haben die Aufstellungen.

Rot-Weiss Essen ist heiß, heiß den dritten Dreier am Stück zu landen. Solch eine Serie legte RWE in der 3. Liga zuletzt zwischen dem 13. Oktober und 12. November 2023 hin, als fünf Siege in Folge gelangen.

Nun, in der Spielzeit 2024/2025, kann ein dritter Dreier in Serie gelingen, wenn RWE am Samstag - 8. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - den Tabellenletzten der 3. Liga, die Spielvereinigung Unterhaching besiegt.

Die Vorzeichen stehen richtig gut: RWE ist in Topform, Haching in einer desolaten Verfassung. Eigentlich hat das Spiel in Essen für die Bayern schon etwas von einem Endspiel-Charakter. Und: Uwe Koschinat kann nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Zu den Langzeitverletzten Manuel Wintzheimer, Ekin Celebi und Thomas Eisfeld gesellt sich aktuell nur Jimmy Kaparos (Wadenprellung) hinzu.

RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Arslan, Brumme - Safi, Martinovic Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Arslan, Brumme - Safi, Martinovic Bank: Wienand, Voufack, Wagner, Müsel, Swajkowski, Doumbouya, Owusu, Kaiser, Mizuta Unterhaching: Eisele - Schwabl, Obermeier, Hoops, Hennig - Waidner, Littig - Popp, Skarlatidis - Ihorst, Torsiello Bank: Heide, Lamby, Schlicke, Kügel, Leuthard, Jastremski, Breuer, Martens Schiedsrichter: Felix Weller.

So hat der RWE-Trainer vor dem Haching-Spiel die Qual der Wahl. Nicht im Kader stehen neben der Nummer drei Ole Springer auch Mustafa Kourouma und Joseph Boyamba. Im Vergleich zum 2:1-Coup auf der Bielefelder Alm gibt es zwei Wechsel. Die zuletzt gesperrten Lucas Brumme und Ramien Safi rücken für Matti Wagner und Torben Müsel in die Startelf. Heißt: Koschinat peilt den dritten Dreier in Serie mit der Anfangsformation von der 5:1-Gala gegen Hannover 96 II an.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen): "Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass junge Spieler einknicken. Da stehen Talente in der Hachinger Mannschaft, die wahrscheinlich in ihrer Karriere mehr erreichen werden als Drittliga-Fußball. Unser Matti Wagner als Beispiel: Er hat vor über 20.000 Fans in Bielefeld absolut seinen Mann gestanden. Er wurde sehr schnell selbstbewusst und sehr sicher. Warum sollte das Haching an der Hafenstraße nicht gelingen? Viele Spieler sehen die 3. Liga als unglaubliche Bühne. Es ist für sie eine Riesenmöglichkeit zu zeigen, dass man es kann. So eine hitzige Atmosphäre kann auch als Antrieb dienen. Zudem kann diese junge Mannschaft befreit aufspielen."

Heiko Herrlich (SpVgg Unterhaching): "So groß, dass das ein Endspiel ist, würde ich das nicht hinhängen. Aber natürlich ist uns bewusst, dass das eine große Chance ist, wieder auf sechs Punkte heranzurücken. Und wenn nicht, dann wissen wir auch, wie dann die Tabelle aussieht. "Was mich wirklich beeindruckt, die Spieler resignieren nicht, sie arbeiten weiter und geben ihr Bestes. Das werden wir auch in Essen versuchen."