Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) die Spielvereinigung Unterhaching. Der RWE-Trainer warnt seine Mannschaft vor Bruder Leichtsinn.

Rot-Weiss Essen hat nach den jüngsten zwei Erfolgen über Hannovers U23-Mannschaft und den Coup auf der Bielefelder Alm viel Selbstvertrauen getankt.

Dass nun viele der bis zu 16.000 erwarteten RWE-Fans denken, dass es am Samstag (8. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen die Spielvereinigung Unterhaching eine Art Selbstläufer wird, will Trainer Uwe Koschinat überhaupt nicht hören.

Der Tabellenletzte der 3. Liga, der nur zwei von 20 Spielen gewann - davon aber das Hinspiel gegen Rot-Weiss Essen (2:0) - hat gerade einmal 14 Punkte auf dem Konto.

Trotzdem betont Koschinat: "Das ist eine gute Mannschaft. Mit den Ausfällen von Tim Knipping und Manuel Stiefler sowie eventuell Johannes Geis wird der Mannschaft Robustheit und Erfahrung fehlen, aber die Jungs können sehr gut Fußball spielen."

So könnte Rot-Weiss Essen starten: RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Arslan, Brumme (Wagner) - Safi, Martinovic Es fehlen: Wintzheimer, Celebi, Eisfeld, Kaparos

Koschinat sagt weiter: "Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass junge Spieler einknicken. Da stehen Talente in der Hachinger Mannschaft, die wahrscheinlich in ihrer Karriere mehr erreichen werden als Drittliga-Fußball. Unser Matti Wagner als Beispiel: Er hat vor über 20.000 Fans in Bielefeld absolut seinen Mann gestanden. Er wurde sehr schnell selbstbewusst und sehr sicher. Warum sollte das Haching an der Hafenstraße nicht gelingen? Viele Spieler sehen die 3. Liga als unglaubliche Bühne. Es ist für sie eine Riesenmöglichkeit zu zeigen, dass man es kann. So eine hitzige Atmosphäre kann auch als Antrieb dienen. Zudem kann diese junge Mannschaft befreit aufspielen."

Wer auf Seiten der Essener spielen wird, wollte Koschinat nicht verraten. Doch vieles deutet daraufhin, dass die zuletzt gelbgesperrten Lucas Brumme und Ramien Safi für Matti Wagner und Torben Müsel zurück in die Startelf kommen.

"Siege kommen immer durch Leistung zustande. Da kann man dem Leitsatz "never change a winning team" sehr gut folgen. Doch wir haben gegen Hannover gesehen, dass es auch mit Brumme und Safi sehr gut geht. Es kann sein, dass einer zurückkommt - oder beide zurückkommen. Mal schauen."