Rot-Weiss Essen konnte noch am Deadline Day die Kadergröße von 29 auf 27 Spieler reduzieren - ganz zur Zufriedenheit von Trainer Uwe Koschinat.

Rot-Weiss Essen transferierte im vergangenen Winter-Transferfenster 2025 so viele Spieler wie schon seit Jahren nicht mehr. Sieben Profis an der Zahl wurden hin- und hergeschoben.

Gekommen sind: Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98), Dominik Martinovic (Slaven Belupo/Kroatien), Matti Wagner (Greuther Fürth, ausgeliehen) und Kaito Mizuta (Arminia Bielefeld). Der Transfer von Marek Janssen (SV Meppen) kommt erst zum 1. Juli 2025 zu Stande. Gegangen sind Leonardo Vonic (FC Porto), Dion Berisha (SGV Freiberg, ausgeliehen) und Robbie D'Haese (Ziel unbekannt).

Durch die letzten beiden Abgänge wurde der Kader am Deadline Day von 29 auf 27 reduziert. Uwe Koschinat zeigte sich vor dem Spiel am Samstag (8. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen die Spielvereinigung Unterhaching mit den Transferaktivitäten der Essener und dem RWE-Kader zufrieden.

"Alle Mannschaften sind jetzt so aufgestellt, dass sie nichts mehr machen können. Alle Karten sind gespielt. Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir noch auf der Suche auf der vordersten Ebene waren. Aber da war die Zeit zu knapp. Ich bin sehr überzeugt von Moussa Doumbouya und glaube an seine Stärken", sagte Koschinat.

Er ergänzte: "Wir sind stark genug, um jeden Spieler zu ersetzen. Wir haben alle Positionen sehr gut besetzt. Viele Spieler können mehrere Positionen bekleiden. Für das System und die Positionierung gibt uns der Kader viele Möglichkeiten. Jeder Spieler hat auch die Möglichkeit auf den Platz zu kommen. Die vier Einwechselspieler in Bielefeld hatten eine unfassbare Aktionsdichte. Sie haben verstanden, was ihre Rolle ist. Ich finde, dass sich so das Wort Team definiert. Wir haben eine herausragende Kadergröße!"

Der RWE-Kader in der Übersicht:

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Rechtsverteidiger: Julian Eitschberger, Eric Voufack, Nils Kaiser

Linksverteidiger: Lucas Brumme, Matti Wagner, Ekin Celebi

Innenverteidiger: Jose Enrique Rios Alonso, Michael Schultz, Tobias Kraulich, Mustafa Kourouma

Defensives Mittelfeld: Tom Moustier, Jimmy Kaparaos, Klaus Gjasula, Gianluca Swajkowski

Offensives Mittelfeld: Ahmet Arslan, Toben Müsel, Thomas Eisfeld

Offensive Flügel: Ramien Safi, Kaito Mizuta, Joseph Boyamba, Kelsey Owusu

Angriff: Manuel Wintzheimer, Moussa Doumbouya, Dominik Martinovic