Wenige Stunden - Sonntag, 9. Februar, 16.30 Uhr - vor dem Spiel gegen die Reserve von Hannover 96 hat der Sportclub Verl einen neuen Mannschaftskapitän präsentiert.

Neuer Kapitän beim Sportclub Verl: Ab sofort führt Lars Lokotsch die Drittliga-Mannschaft der Ostwestfalen als Kapitän auf den grünen Rasen.

Als Vertreter von Lokotsch rutscht aus dem Mannschaftsrat Mittelfeldspieler Marcel Benger nach. Niko Kijewski wird zudem Teil des Mannschaftsrates. "Das ist mir eine Riesenehre und eine Riesenfreude", sagt Stürmer Lokotsch, der das Amt von Fabio Gruber (1. FC Nürnberg) übernimmt.

Lokotsch spielt seit Sommer 2023 für den Sportclub und erzielte in 57 Partien 21 Treffer. In der Hinrunde war Lokotsch bereits Vize-Kapitän hinter Gruber, der in der Winterpause zum 1.FC Nürnberg wechselte.

In der Winterpause wurde Lokotsch allen voran von Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen umworben. Doch die Verler ließen ihren besten Angreifer nicht gehen. Nun folgte der Lohn in Form der Kapitänsbinde, die Lokotsch dann erstmals am Sonntag (9. Februar, 16.30 Uhr) gegen Hannover 96 II tragen wird.

SC Verl: Gruber-Deal brachte 700.000 Euro ein

Gruber, der 46 Spiele für den Sportclub absolvierte, hatte Verl erst am Deadline Day für die 2. Bundesliga verlassen. Die Verler sollen dafür 700.000 Euro an Ablöse vom 1. FC Nürnberg kassiert haben.

"Wir hätten Fabio gerne bei uns in Verl behalten. Ihn schon jetzt abzugeben, ist uns sehr schwergefallen. Dennoch gibt es im Fußball Situationen, in denen man auch schwierige Entscheidungen treffen muss. Durch Fabios Abgang sichern wir auch unsere finanzielle Stabilität. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Fabios Wechsel, der sonst im Sommer erfolgt wäre, zu akzeptieren. Wir arbeiten nun an Lösungen, Fabio zu ersetzen", sagte Verls Sportvorstand Sebastian Lange.

"Ich freue mich auf mein neues Abenteuer hier beim Club. Mein Ziel ist es, mich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und ihr weiterzuhelfen. Ich habe schon einiges von den Club-Fans und dem Max-Morlock-Stadion gehört und freue mich darauf, das erste Mal hier aufzulaufen", sagte Gruber bei seiner Vorstellung in Nürnberg.

Mit dem Transfer des 22-Jährigen reagiert der "Club" auf den Abgang von Finn Jeltsch. Das Abwehrtalent hat sich mit sofortiger Wirkung dem VfB Stuttgart angeschlossen.