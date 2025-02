Die Fans von Rot-Weiss Essen dürfen sich auf ein besonderes Auswärtsspiel im Sommer freuen. Es kommt zur Neuauflage einer historischen Partie.

Es ist eine erfreuliche Woche für die Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. In der 3. Liga durfte RWE erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge bejubeln und konnte nach dem 2:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld die Abstiegsränge verlassen. Am späten Donnerstagabend gab der Revierklub eine überraschende Nachricht bekannt, die von der Anhängerschaft mit Begeisterung zur Kenntnis genommen wurde.

Am Mittwoch, 9. Juli 2025, bestreitet Rot-Weiss Essen ein Freundschaftsspiel beim schottischen Erstligisten Hibernian FC, in Schottlands Hauptstadt Edinburgh kommt es zur Neuauflage einer historischen Europapokal-Begegnung.

Vor genau 70 Jahren trafen diese beiden Vereine im neu gegründeten Europapokal der Landesmeister aufeinander, dem Vorreiter der Champions League. Als Deutscher Meister des Jahres 1955 hatte sich RWE als erste deutsche Mannschaft für diesen Wettbewerb qualifiziert, in der ersten Runde wartete der Hibernian Football Club.

Im Hinspiel in Essen ging RWE ohne seine damaligen Starspieler Helmut Rahn und Penny Islacker mit 0:4 unter beraubte sich somit aller Chancen auf ein Weiterkommen. Im Rückspiel feierten die Essener einen Achtungserfolg und erkämpften sich ein 1:1-Remis. Islacker war in Schottland wieder mit dabei, im Tor stand die Essener Torhüter-Legende Fritz Herkenrath. WM-Held Rahn fehlte erneut verletzungsbedingt. Das RWE-Tor vor 30.000 Zuschauern an der Easter Road in Edinburgh erzielte Fritz Abromeit.

Erstmals seit 70 Jahren kehrt Rot-Weiss Essen im kommenden Sommer an diesen besonderen Ort zurück und darf sich in einem Freundschaftsspiel mit dem aktuellen Tabellenfünften der Scottish Premiership messen. RWE folgte einer Einladung der Schotten, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern und die Essener als Ehrengast begrüßen.

Rot-Weiss Essen: Fans suchen schon nach Hotels und Flügen

Die ersten Reaktionen auf das Testspiel-Highlight auf der Insel lassen vermuten, dass RWE von einer großen Anzahl Essener Fans nach Edinburgh begleitet wird. Denn die Meldung löste Begeisterung in den sozialen Netzwerken aus, einige Anhänger suchen bereits nach Flügen und einer passenden Unterkunft für das Spiel. Beide Vereine haben angekündigt, zeitnah weitere Informationen und Hinweise zur Begegnung zu veröffentlichen.