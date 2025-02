So schneiden die 20 Mannschaften der 3. Liga nach bislang 22 Spieltagen bei der Chancenverwertung ab. Eine Übersicht.

Die Chancenverwertung spielt im Fußball bekanntlich eine große Rolle. Denn nur wer am Ende auch seine Möglichkeiten in Tore ummünzen kann, wird auch mit Punkten in der Tabelle belohnt.

Wie dies den Vereinen in der 3. Liga gelingt, zeigt eine Statistik des Portals "transfermarkt.de". Vorweg: Für Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen gibt es in diesem Bereich viel Luft nach oben.

Der FC Ingolstadt führt das Ranking nach 22 Spieltagen mit 47 Toren aus 345 Torschüssen an. Das ergibt eine Quote von 13,6 Prozent, damit weisen die Schanzer momentan die beste Chancenverwertung aller Klubs auf. Das trägt auch dazu bei, dass der Tabellenvierte zudem die beste Offensive der Liga stellt. Dicht gefolgt werden die Ingolstädter von Viktoria Köln. Mit 12,8 Prozent liegt das Team von Trainer Olaf Janßen auf dem zweiten Platz. Das Podest komplettiert der SV Wehen Wiesbaden mit einer Quote von 12,5 Prozent (289 Torschüsse, 36 Tore).

Die schlechteste Chancenverwertung aller 20 Mannschaften hat der SV Waldhof Mannheim. Von 364 Schüssen landeten nur 22 im gegnerischen Netz, also lediglich sechs Prozent. Nicht viel besser sieht das bei Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen aus. Die Aachener konnten lediglich 6,5 Prozent ihrer Möglichkeiten (322 Torschüsse, 22 Tore) nutzen und sind damit das zweitschlechteste Team der Liga. Einen Rang davor liegt RWE mit einer Quote von 7,6 Prozent, von 393 Schüssen fanden nur 30 den Weg ins Tor. Arminia Bielefeld teilt sich mit den Essenern den 17. Platz.

Was lässt sich daraus ableiten? In einigen Fällen entspricht die Chancenverwertung in der Tendenz die tatsächliche Tabellenplatzierung. Als Beispiele dienen RWE, der VfL Osnabrück und Waldhof Mannheim, die sich im unteren Tabellendrittel befinden, während Ingolstadt mit der besten Chancenausbeute mitten im Aufstiegsrennen dabei ist.

Als Ausreißer kann man Arminia Bielefeld nennen. Denn trotz der viertschwächsten Quote liegen die Ostwestfalen auf Rang sechs und haben nur vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Auch Dynamo Dresden mischt trotz einer mittelmäßigen Verwertung der Torchancen (9,2 Prozent, Platz elf) im Kampf um den Aufstieg ordentlich mit, was auch an der Quantität der Möglichkeiten liegen könnte. Denn kein Team hat mehr Torschüsse abgefeuert (469 Schüsse) als die Sachsen.

Die Statistik im Überblick:

1. FC Ingolstadt 345 47 13,6 %

2. Viktoria Köln 282 36 12,8 %

3. Wehen Wiesbaden 289 36 12,5 %

4. Erzgebirge Aue 284 33 11,6 %

5. Energie Cottbus 395 45 11,4 %

6. BVB II 334 37 11,1 %

7. 1860 München 315 32 10,2 %

8. SC Verl 351 35 10,0 %

9. VfB Stuttgart II 278 27 9,7 %

10. SV Sandhausen 381 36 9,4 %

11. Dynamo Dresden 469 43 9,2 %

12. Unterhaching 292 26 8,9 %

13. Saarbrücken 363 32 8,8 %

14. Hannover 96 II 312 27 8,7 %

15. Hansa Rostock 373 31 8,3 %

16. VfL Osnabrück 366 28 7,7 %

17. Rot-Weiss Essen 393 30 7,6 %

17. Arminia Bielefeld 396 30 7,6 %

19. Alemannia Aachen 322 21 6,5 %

20. Mannheim 364 22 6,0 %