Das Wintertransfer-Fenster in Deutschland ist geschlossen. In der 3. Liga hat sich einiges getan. So lief es für Rot-Weiss Essen und die Konkurrenz.

Es hat sich viel getan im Wintertransfer-Fenster, das seit Montag in Deutschland geschlossen ist. Rot-Weiss Essen hat sich mit vier externen Zugängen für den Abstiegskampf in der 3. Liga gerüstet, vor allem die Verpflichtungen von Klaus Gjasula und Dominik Martinovic waren Ausrufzeichen auf dem Transfermarkt. Dass beide der Mannschaft helfen können, unterstreichen die letzten beiden RWE-Spiele, die Essen für sich entscheiden konnte. Doch nicht nur Rot-Weiss Essen war im Winter sehr aktiv, auch die Konkurrenz hat aufgerüstet. Der VfL Osnabrück holte gleich sechs neue Spieler. Auch der SV Sandhausen und Alemannia Aachen haben einiges in ihre Kader investiert, um ihre Mannschaften zu verstärken. Interessant wurde es auch auf der Abgangsseite. Das 17-jährige Top-Talent Daniel Sumbu wechselte für rund eine Million Euro von Arminia Bielefeld nach Österreich zu Sturm Graz. Ebenfalls spektakulär waren die Transfers von RWE-Stürmer Leonardo Vonic zum FC Porto und Verls Abwehrchef Fabio Gruber zum 1. FC Nürnberg. Beide brachten ihren Vereinen rund 500.000 Euro ein. Hier gibt es eine Übersicht mit allen Winter-Transfers in der 3. Liga. 3. Liga: Alle Winter-Transfers in der Übersicht FC Energie Cottbus Zugänge: Erik Engelhardt (VfL Osnabrück), Erik Tallig (vereinslos) Abgänge: keine Dynamo Dresden Zugänge: Dominik Kother (Jahn Regensburg), Andi Hoti (1. FC Magdeburg), Mika Baur (SC Paderborn) Abgänge: Oliver Batista Meier (SSV Ulm), Kyu-hyun Park (Daejeon Hana, Südkorea) 1. FC Saarbrücken Zugänge: Stefan Feiertag (Blau-Weiß Linz), Florian Krüger (Beerschot VA) Abgänge: keine FC Ingolstadt Zugänge: Pelle Boevink (SC Paderborn), Gustav Christensen (Hertha BSC) Abgänge: Maximilian Dittgen (MSV Duisburg), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt) Viktoria Köln Zugänge: Tobias Eisenhuth (Jahn Regensburg), Paul Pöpperl (Schalke 04), Diego Perri (eigene Jugend), Lucas Cueto (vereinslos), Oleksandr Petrenko (Bayer Leverkusen U19) Abgänge: Benjamin Hemcke (SSVg Velbert), Thomas Idel (SV Deutz), Bryan Henning (VfL Osnabrück), Kevin Pytlik (SC Sagamihara, Japan) Arminia Bielefeld Zugänge: Roberts Uldrikis (Kallithea, Griechenland), Joel Grodowski (Preußen Münster) Abgänge: Daniel Sumbu (Sturm Graz), Kaito Mizuta (Rot-Weiss Essen), Jeredy Hilterman (SC Cambuur, Niederlande), Andre Becker (Waldhof Mannheim), Aygün Yildirim (vereinslos) Hansa Rostock Zugänge: Sima Suso (Fortuna Düsseldorf), Fiete Bock (Hansa Rostock U19) Abgänge: Louis Köster (Holstein Kiel II) SV Wehen Wiesbaden Zugänge: keine Abgänge: keine SC Verl Zugänge: Oualid Mhamdi (Greuther Fürth), Philipp Schulz (Mainz 05 II) Abgänge: Fabio Gruber (1. FC Nürnberg), Max Scholze (FC Bayern II) Erzgebirge Aue Zugänge: Maximilian Schmid (1. FC Köln) Abgänge: Franco Schädlich (FC Eilenburg), Finn Hetzsch (Greifswalder FC), Louis Lord (Stuttgarter Kickers) Borussia Dortmund II Zugänge: Arne Wessels (Schonnebeck - Leihe zurück bis Sommer), Tony Reitz (Gladbach II) Abgänge: Justin Butler (SV Sandhausen), Leon Klußmann (Sportfreunde Siegen), Leonardo Posadas (HSV II) Alemannia Aachen Zugänge: Niklas Castelle (SSV Ulm), Jan Olschowsky (Borussia Mönchengladbach), Daouda Beleme (HSV II), Danilo Wiebe (vereinslos) Abgänge: Dustin Wilms (MSV Duisburg), Ayman Aourir (E. Hohkeppel), Frederic Baum (E. Hohkeppel), Ulrich Bapoh (Sportfreunde Lotte), Thilo Töpken (MSV Duisburg), Aldin Dervisevic (E. Hohkeppel), Luca Schmidt (Roda Kerkrade), Jabez Makanda (VfR Mannheim) SV Sandhausen Zugänge: Luan Simnica (Stuttgart II), Viktor Granath (Västeras SK, Schweden), David Richter (VfL Osnabrück), Justin Butler (BVB II), Taylan Duman (1. FC Nürnberg), Lucas Ehrlich (FC Augsburg II) Abgänge: Tim Maciejewski (SV Babelsberg), Lion Schuster (Holstein Kiel II), Philipp Lambert (E. Hohkeppel) 1860 München Zugänge: Philipp Maier (SSV Ulm), Anderson Lucoqui (Eintracht Braunschweig), Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern) Abgänge: Eliot Muteba (FC Illertissen) Waldhof Mannheim Zugänge: Andre Becker (Arminia Bielefeld), Arianit Ferati (vereinslos) Abgänge: Minos Gouras FC Homburg), Arlind Rexhepi (Stuttgarter Kickers), Jonas Albenas (vereinslos) Rot-Weiss Essen Zugänge: Klaus Gjasula (Darmstadt 98), Dominik Martinovic (Slaven Belupo, Kroatien), Matti Wagner (Greuther Fürth), Kaito Mizuta (Arminia Bielefeld) Abgänge: Leonardo Vonic (FC Porto B), Dion Berisha (Leihe, SGV Freiberg), Robbie D‘Haese (vereinslos) Hannover 96 II Zugänge: Valmir Sulejmani (vereinslos) Abgänge: Jorden Winter (Holstein Kiel II), Tom Sanne (Hamburger SV) VfL Osnabrück Zugänge: Nikky Goguadze (Bremer SV), Bryan Henning (Viktoria Köln), Niklas Sauter (SC Freiburg II), Niklas Kölle (SSV Ulm), Braydon Manu (PEC Zwolle, Niederlande), Jannik Müller (vereinslos) Abgänge: Erik Engelhardt (Energie Cottbus), Brian Beyer (FC Biel-Bienne, Schweiz), Liridon Mulaj (Neuchatel Xamax, Schweiz), Jannes Wulff (Kickers Offenbach), David Richter (SV Sandhausen), Aday Ercan (Wuppertaler SV) VfB Stuttgart II Zugänge: Jannik Hofmann (1. FC Nürnberg), Eliot Bujupi (eigene Jugend) Abgänge: Luan Simnica (SV Sandhausen), Tom Barth (F. Düsseldorf II), Jakov Suver (Nürnberg II), Maurice Boakye (HSV II), Tino Kaufmann (Rot-Weiß Erfurt) SpVgg Unterhaching Zugänge: Leander Popp (Greuther Fürth), Fabio Torsiello (Darmstadt 98) Abgänge: Fynn Seidel (Chemnitzer FC), Noa-Gabriel Simic (vereinslos)

