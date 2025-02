Der VfL Osnabrück hat sich mit einem zweitligaerfahrenen Spieler verstärkt. Derweil hat der SV Sandhausen noch einmal Personal abgebaut.

Zum Leidwesen von Rot-Weiss Essen hat der VfL Osnabrück sein jüngstes Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching mit 3:2 gewonnen. Die Münchener sind der nächste Gegner von RWE. Jetzt haben die Niedersachsen auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt.

Braydon Manu kommt auf Leihbasis vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Für die Niederländer hat er seit seinem Sommerwechsel, auch aufgrund von Verletzungen, nur zwei Spiele absolviert.

"Ich kenne den VfL bereits aus den Duellen mit Halle und Darmstadt und habe natürlich auch verfolgt, dass die Mannschaft vor der Winterpause in die Erfolgsspur zurückgefunden hat und auch nach der Pause bisher daran anknüpft. Ich möchte nun meinen Teil dazu beitragen, dass das so bleibt und wir gemeinsam möglichst viele Punkte einfahren, um am Ende der Saison den Klassenerhalt geschafft zu haben", sagte Manu.

Ja, der gebürtige Itzehoer hat schon einige Stationen in Deutschland hinter sich. Die offensiven Außenbahnen hat er im Herrenbereich schon für den Halleschen FC und für Darmstadt 98 beackert. Manu kommt auf 76 Drittligaspiele (zehn Tore, zwölf Vorlagen) und 56 Zweitligaspiele (elf Tore, zwölf Vorlagen).

"Nach Braydon Manu haben wir uns mit Blick auf mögliche Wintertransfers bereits recht früh beschäftigt. Wir sind sehr froh, dass wir hier kurz vor Schließung des Transferfensters nochmal aktiv werden konnten. In der sportlichen Bewertung sind wir uns in der internen Gruppe einig: Braydon hat seine Qualitäten in der Offensive sowohl in der 3. Liga als auch bereits in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt. Er kennt aus seiner Zeit in Darmstadt unser aktuelles Spielsystem sehr gut und ist darin durchaus variabel einsetzbar, was unsere Optionen in der Offensive nochmal erweitert", sagte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

Und weiter: "Gemeinsam im Team haben wir im Winter mit sieben Ab- und sieben Zugängen in Summe 14 Transfers getätigt. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Qualität und die Leistungsdichte erhöhen konnten und uns so unter der Regie des Trainerteams um Marco Antwerpen der Klassenerhalt gelingen wird."

Derweil hat der SV Sandhausen Lion Schuster an Holstein Kiel II in die Regionalliga Nord abgeben. Schusters Vertrag wurde aufgelöst. Der defensive Mittelfeldspieler hat in dieser Saison noch keine Rolle gespielt.