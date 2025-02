Rot-Weiss Essen verschlankt seinen Kader nochmal. Im Mittelfeld bieten sich Trainer Uwe Koschinat künftig zwei Optionen weniger.

Robbie D’Haese und Dion Berisha sind ab sofort nicht mehr Teil des Kaders von Drittligist Rot-Weiss Essen. Das teilte der Klub am Dienstagmittag, 4. Februar, mit.

Berisha geht auf Leihbasis zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. RevierSport hatte bereits berichtet. Der Vertrag von D’Haese dagegen wird, gerade einmal ein halbes Jahr nachdem er vom belgischen Zweitligisten KV Oostende an die Hafenstraße gewechselt war, aufgelöst.

Der 25 Jahre alte Belgier kommt in Essen lediglich auf zehn Jokereinsätze. "Robbie hat es bei uns leider nie wirklich geschafft, in einen guten Rhythmus zu kommen. Er wurde in seinen sieben Monaten in Essen durch viele Verletzungen und gesundheitliche Probleme zurückgeworfen, durch die er einen schweren Stand hatte. Zuletzt hatte er es wiederholt nicht mehr in unseren Spieltagskader geschafft. Daher haben wir uns nun mit ihm für die Vertragsauflösung entschieden. Wir wünschen ihm persönlich und als Fußballer alles Gute", sagte RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann.

Bei Berisha dagegen haben die Essener die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er steht bei sieben Einsätzen für RWE und soll sich nun in Freiberg weiterentwickeln. Er trifft dort unter anderem auf den ehemaligen Essener Kapitän Marco Kehl-Gomez.

"Wir sehen Dions Qualitäten und sein Potenzial, aber der Konkurrenzkampf in unserem Kader ist hart für ihn. Er benötigt Spielzeit, damit seine Entwicklung besser voranschreiten kann – und die können wir ihm in der Rückrunde im Abstiegskampf voraussichtlich nicht geben", sagte Steegmann.

Und weiter: "Also unterstützen wir ihn gerne dabei, nun einen Schritt zurück in die Regionalliga zu gehen, um dann gestärkt wieder zurückzukommen."

Der Kader von Rot-Weiss Essen ist nun noch 27 Spieler stark. Zuletzt landete RWE zwei Siege in Serie. Auf das 5:1 gegen Hannover 96 II ließ das Team von Trainer Uwe Koschinat ein 2:1 bei Arminia Bielefeld folgen. Am kommenden Samstag, 8. Februaar, steht für RWE das enorm wichtige Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Unterhaching an.