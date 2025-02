Ein bekannter Name verstärkt die U23 von Borussia Dortmund. Tony Reitz, der talentierte Bruder von Rocco, verstärkt ab sofort die Zweitgarnitur des BVB.

Die U23 von Borussia Dortmund ist nach der Winterpause noch nicht in Fahrt gekommen. Nach einem erwartungsgemäßen 2:1-Sieg über Schlusslicht SpVgg Unterhaching gab es zuletzt zwei Heimklatschen gegen Arminia Bielefeld (0:4) und Hansa Rostock (0:2).

Der Dortmunder Nachwuchs wird seit der Wintervorbereitung zudem von Verletzungspech heimgesucht. Der Ausfall von Top-Torjäger Julian Hettwer schmerzt sehr, auch der Kreuzbandriss von Mittelfeld-Talent Felix Paschke macht der Zweitgarnitur des BVB zu schaffen.

Auf diese Personalsituation wurde jetzt reagiert. Mit Tony Reitz wechselt ein junger Sechser von der Zweitvertretung der Borussia aus Mönchengladbach von der Regionalliga in die dritte Liga. Reitz und Borussia Mönchengladbach - da klingelt doch was. Tony ist der kleine Bruder von Rocco Reitz, der für die erste Mannschaft der Fohlen in der Bundesliga die Schuhe schnürt.

Genau wie sein Bruder spielte Tony viele Jahre bei Borussia Mönchengladbach - wählt nun aber im Gegensatz zu ihm einen neuen Weg bei einer anderen Borussia.

"Eigentlich sollte Tony erst im Sommer zu uns stoßen, aber die Gespräche mit ihm sind so gut verlaufen, dass wir von beiden Seiten einen sofortigen Wechsel angestrebt haben", erklärt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder U23.

Dortmunds Zweitvertretung wird Reitz angesichts des Saison-Ausfalls von Felix Paschke auch sofort gebrauchen können. "Tony wird mit Sicherheit die Lücke, die Felix Paschke durch seine schwere Verletzung hinterlassen hat, gut ausfüllen", versichert Preuß.

Er kann Paschke, zumindest was die Position angeht, eins-zu-eins ersetzen. Genau wie sein Bruder Rocco ist Tony im defensiven Mittelfeld zu Hause. Die aktuelle Regionalliga-Saison verlief schwierig für den 20-jährigen gebürtigen Duisburger: Wegen einer Knieverletzung verpasste er die ersten 14 Regionalliga-Partien.

Doch seitdem er auskuriert ist, kam er wieder regelmäßig zum Einsatz und stand in den vergangenen beiden Partien gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:1) und beim verrückten 6:4-Sieg gegen Eintracht Hohkeppel über die volle Distanz auf dem Rasen.