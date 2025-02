Der SV Deutz 05 darf sich über einen echten Transferkracher freuen. Die Offensive erhält Verstärkung aus der 3. Liga.

Thomas Idel kehrt dem Drittligisten Viktoria Köln den Rücken und läuft ab sofort für den Landesligisten SV Deutz 05 auf. Der Vertrag des 24 Jahre alten offensiven Mittelfeldspielers läuft zunächst bis zum Saisonende.

"Wir konnten kurzfristig die Möglichkeit ergreifen, Tommy als Verstärkung zur Rückrunde für uns zu gewinnen. Mit ihm kehrt ein weiteres Gesicht an die Dr.-Simons-Straße zurück, der schon einen Großteil seiner Jugend in schwarz-gelb auflief, sowie später auch die erfolgreiche Zeit in der Mittelrheinliga mitprägte", schreibt Deutz 05 über Idel.

Idel hatte sich den Kölnern erst vor einem Jahr vom SV Bergisch Gladbach 09 angeschlossen. In Summe stehen zehn Drittligaspiele auf dem Zettel.

"Tommy ist ein Unterschiedsspieler mit enormer Abschlussstärke. Er wird unser Offensivspiel nochmal auf ein höheres Level bringen. Wir sind immer bestrebt die Leistungsfähigkeit des Teams weiter zu erhöhen. Hier wird er mit seiner Qualität und Erfahrung beitragen", sagte Yilmaz Ardic, Sportlicher Leiter in Deutz.

Auch Ibels Zukunft über den Sommer hinaus ist schon geklärt. Er werde sich, genau wie sein ehemaliger Trainer Mike Wunderlich, dem Rheinlandligisten Ahrweiler BC anschließen.

"Wir sehen in der Verpflichtung von Thomas Idel für die Rückrunde einen absoluten Mehrwert auch über den Sommer hinaus. Mit seinen Impulsen als Spieler wird er der Mannschaft einiges mitgeben können", sagte Ardic zuversichtlich.

Idel ist gebürtiger Kölner und hat bereits weiter Teile seiner fußballerischen Ausbildung in Deutz absolviert. Zudem spiele er für die 1. Jugend-Fußball-Schule Köln, den SV Bergisch Gladbach 09 und für Fortuna Köln.

Neben den zehn Drittligaspielen kann Idel 42 Einsätze in der Mittelrheinliga vorweisen. Jetzt steht aber erstmal die Landesliga Mittelrhein 1 auf dem Programm. Da ist Deutz aktuell Fünfter und hat 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer SSV Bornheim.