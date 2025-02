Das ist bitter für den SC Verl: Auf den letzten Metern des Wintertransferfensters muss sich der ostwestfälische Drittligist von seinem Kapitän verabschieden.

Fabio Gruber kehrt, wie RevierSport berichtete, dem SC Verl den Rücken und wird ab sofort für den 1. FC Nürnberg auflaufen.

"Wir hätten Fabio gerne bei uns in Verl behalten. Ihn schon jetzt abzugeben, ist uns sehr schwergefallen. Dennoch gibt es im Fußball Situationen, in denen man auch schwierige Entscheidungen treffen muss. Durch Fabios Abgang sichern wir auch unsere finanzielle Stabilität. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Fabios Wechsel, der sonst im Sommer erfolgt wäre, zu akzeptieren. Wir arbeiten nun an Lösungen, Fabio zu ersetzen", sagte Verls Sportvorstand Sebastian Lange.

Nach 46 Spielen für die Ostwestfalen nimmt der Kapitän des SCV nun die Herausforderung zweite Bundesliga an.

"Ich freue mich auf mein neues Abenteuer hier beim Club. Mein Ziel ist es, mich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und ihr weiterzuhelfen. Ich habe schon einiges von den Club-Fans und dem Max-Morlock-Stadion gehört und freue mich darauf, das erste Mal hier aufzulaufen", sagte Gruber bei seiner Vorstellung in Nürnberg.

Mit dem Transfer des 22-Jährigen reagiert der "Club" auf den Abgang von Finn Jeltsch. Das Abwehrtalent hat sich mit sofortiger Wirkung dem VfB Stuttgart angeschlossen.

"Wir waren uns mit Fabio bereits seit Längerem darüber einig, dass er im Sommer als Nachfolger von Finn zu uns wechseln wird. Nun konnten wir bereits jetzt den Vorgriff wagen und freuen uns sehr, dass er ab sofort ein Teil unserer Mannschaft ist. Mit ihm gewinnen wir einen Innenverteidiger, der seine Qualitäten zuletzt in der 3. Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Insbesondere seine herausragenden Statistiken zeigen, welches Potenzial in ihm steckt", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Auch Sportdirektor Olaf Rebbe begrüßte die schnelle Lösung in der Innenverteidigung. "Fabio ist mit gerade einmal 22 Jahren der jüngste Kapitän im deutschen Profi-Fußball. Dass er bereits in diesem jungen Alter Verantwortung übernimmt, ist vorbildlich und unterstreicht seine Einstellung und seinen Wert für jedes Team. Wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Zweikampfstärke, den strategischen Fähigkeiten und seinen Qualitäten im Spielaufbau weiterhelfen wird."