Rot-Weiss Essen wird in diesem Winter-Transferfenster wohl ohne einen neuen Mittelstürmer herausgehen. Unsere Redaktion hat noch einmal mit dem SV Meppen telefoniert.

Bis Montagabend, 3. Februar, 20 Uhr, ist noch alles möglich: Rot-Weiss Essen könnte bis dahin noch einen neuen Stürmer präsentieren. Doch das wird nicht der Fall sein.

Zumindest wird kein bisher gehandelter Wunschstürmer kommen. In diesem Winter-Transferfenster 2025 gab es bekanntlich vier solcher Kandidaten.

Lars Lokotsch (SC Verl), Patrick Hobsch (TSV 1860 München) und Joel Grodowski (Arminia Bielefeld) sowie Marek Janssen. Bei Lokotsch blockte Verl ab und wollte mit Essen gar nicht verhandeln, ähnlich sah es bei der Personalie Hobsch aus. Und obwohl die Löwen aus München mittlerweile mit Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern, ausgeliehen) einen neuen Angreifer verpflichtet haben, wird der TSV Hobsch nicht ziehen lassen. Grodowski entschied sich für einen Wechsel vom SC Preußen Münster nach Bielefeld statt Essen.

Und was ist mit Marek Janssen? Fakt ist: Der 1,95-Meter große Stürmer, der für die Philosophie von Uwe Koschinat als idealer Zielspieler gilt, wird Rot-Weiss Essen erst ab dem 1. Juli 2025 verstärken. In den letzten Stunden des Winter-Transferfensters wird sich in dieser Personalie nichts mehr tun.





"Marek Janssen bleibt in Meppen", stellte Andreas Kremer, Vorstandssprecher des SV Meppen, am Montag, 3. Februar, gegen 15.30 Uhr, gegenüber RevierSport klar. Warum die Meppener sich denn trotz einer 100.000-Euro-Offerte der Essener querstellen, bleibt Kremers Geheimnis: "Dazu äußere ich mich nicht."



Nach RevierSport-Informationen hätte Meppen nämlich 50.000 Euro sofort erhalten und jeweils 25.000 Euro an Boni nach einem RWE-Klassenerhalt plus einem möglichen RWE-Niederrheinpokal-Sieg. Und: Meppen hätte sich Janssens Gehalt - der Stürmer ist der Bestverdiener beim Nord-Regionalligisten - bis Juni gespart. Doch auf dieses ordentliche sechsstellige Paket verzichten die Meppener - warum auch immer.

Rot-Weiss Essen: Berisha-Leihe noch nicht fix

Derweil sickerte nun auch durch, dass Rot-Weiss Essen und Dion Berisha wohl getrennte Wege gehen werden. Zumindest dann bis zum Saisonende. Berisha besitzt bei RWE bekanntlich ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2027.

Der Flügelspieler, der bei RWE bis dato nur zu sieben Kurzeinsätzen über 150 Spielminuten kam, steht kurz vor einer Leihe zum Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg. Hier ist der ehemalige RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez aktiv. Doch die Leihe ist noch nicht fix.

Wie heißt es so schön: die letzten Details fehlen noch. Bleibt abzuwarten, ob die Essener ihren großen Kader von 29 auf 28 Spieler reduzieren können.