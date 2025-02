RWE-Talk: RWE-Coup auf der Alm - Sieg mit Signalwirkung

Rot-Weiss Essen gewinnt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Das 2:1 in Bielefeld unterstreicht: RWE hat im Winter viel richtig gemacht.

Es läuft sportlich wieder rund an der Essener Hafenstraße. Der überraschende 2:1-Erfolg von Rot-Weiss Essen am Sonntag beim Aufstiegskandidaten Arminia Bielefeld war der zweite Dreier in Folge und ein Sieg mit Signalwirkung.

RWE ist nach dem schwachen Auftritt in Aachen wieder in der Spur und steht nach vielen ernüchternden Wochen erstmals wieder über dem Strich. Mit einem Heimsieg am kommenden Samstag gegen Tabellenschlusslicht SpVgg Unterhaching kann sogar der Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle gelingen. Davon haben die Essener vor zwei Wochen nur träumen können.

Der zweite Auswärtssieg in dieser Saison war angesichts der RWE-Dominanz im ersten Durchgang verdient. Nach der Pause verteidigten die Gäste leidenschaftlich und retteten den Dreier in einer hektischen Schlussphase über die Zeit.

Verlassen konnte sich RWE auf einen bärenstarken Torhüter Jakob Golz, eine stabile Abwehrreihe und überzeugende Winter-Transfers. Klaus Gjasula räumte vor der Abwehr auf, Matti Wagner feierte ein starkes Debüt auf der linken Seite und Dominik Martinovic war an beiden RWE-Treffern beteiligt - eine starke Bilanz.

Erfreulich war auch die Leistung eines internen „Zugangs“. Tom Moustier hat auf der Alm erneut unterstrichen, warum er ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieses Essener Teams sein kann. Nach seinem Transfer im vergangenen Sommer brach sich der Franzose den Fuß und stand in der Hinrunde selten auf dem Platz, nun ist er endlich in Topform. An Moustier wird Essen noch viel Freude haben, betonen unsere RWE-Reporter in der neuen Folge unseres Talks „vonne Hafenstraße“.





