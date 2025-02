Der TSV 1860 München hat sich noch einmal im Angriff verstärkt. Patrick Hobsch wird dennoch an der Grünwalder Straße bleiben.

Der TSV 1860 München leiht Dickson Abiama vom 1. FC Kaiserslautern bis zum Saisonende aus. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler wird beim TSV 1860 München künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Abiama wurde am 3. November 1998 geboren. Im Seniorenbereich spielte er zunächst für den Nürnberger Bezirksligisten SpVgg Mögeldorf (2016-2018). Über Quelle Fürth (2018/2019) und dem SC Eltersdorf (2019/2020) kam er 2020 zur SpVgg Greuther Fürth. Für das Kleeblatt absolvierte er 101 Ligaspiele, 24 davon in der Bundesliga, und erzielte dabei 15 Tore. In der Fürther Aufstiegssaison war Abiama mit sieben Toren nach Einwechslung der beste Joker der gesamten Zweiten Liga.

Der 26-jährige Angreifer war vor einem Jahr im Winter aus Fürth auf den Betzenberg zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt. Nach 13 Spielen in der Rückrunde der vergangenen Saison und einer Partie im DFB-Pokal kam er in der laufenden Spielzeit nur zu fünf Einsätzen.

"Dickson Abiama ist ein spannender Spieler, der viel Tempo mitbringt. Wir sind der Überzeugung, dass er uns in der aktuellen Situation extrem helfen kann, weil er sowohl den verletzten Morris Schröter 1:1 auf der Außenbahn ersetzen kann als auch eine zusätzliche Option für den Sturm ist, so dass wir durch ihn zusätzliche taktische Mittel bekommen", sagt Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München.

Patrick Hobsch wird nicht zu Rot-Weiss Essen wechseln

Lange Zeit hieß es, dass der TSV 1860 München seinen Stürmer Patrock Hobsch ziehen lassen würde, wenn denn ein neuer Angreifer gefunden sei. Dies ist nun der Fall. Aber: Wie RS aus dem 1860-Umfeld erfuhr, wird Hobsch nicht zu Rot-Weiss Essen wechseln. RWE hatte einige Tage lang versucht, den TSV-Torjäger an die Hafenstraße zu locken. Doch die Bayern blockten ab und dabei wird es auch bleiben. 1860 wird ab sofort mit Abiama und Hobsch auf Torejagd gehen.