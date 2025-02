Der SV Waldhof Mannheim steckt in der 3. Liga immer tiefer im Schlamassel. Die Hoffnungen ruhen auch auf einem 20-jährigen Juwel.

Der SV Waldhof Mannheim steckt in einer großen Krise. Die Kurpfälzer konnten aus den letzten elf Drittliga-Spielen nur einen Sieg einfahren - am 24. November 2024 beim 2:1 über die Reserve von Hannover 96.

Seit sieben Begegnungen wartet die Mannschaft von Bernhard Trares mittlerweile auf einen Dreier. Und: Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz ist auf gerade einmal einen Punkt zusammengeschmolzen.

Trares, der nach nur wenigen Spieltagen Nachfolger von Marco Antwerpen (aktuelle VfL Osnabrück) wurde, muss liefern. Ansonsten dürfte es auch für ihn eng werden.

Zuletzt, beim 2:2-Unentschieden gegen den Sportclub Verl, setzte der Mannheimer Coach nach einigen Wochen wieder auf Kennedy Okpala in der Startelf. Das letzte Mal stand das 20-jährige Mannheimer Juwel Ende November 2024 in der Anfangsformation. Danach sollte Trares dem Stürmer nur noch pro Partie rund 20 Minuten an Einsatzzeit gönnen.

Gegen Verl gehörte Okpala zu den Aktivposten des SV Waldhof. Dass im 1,85-Meter großen Angreifer viel Potenzial schlummert, wissen auch andere Klubs. Auch im Ausland.

Wie RevierSport erfuhr, war bis zuletzt der dänische Erstligist Lyngby BK an Okpala dran. Die Dänen sollen auch bereit gewesen sein, die Mannheimer mit einer sechsstelligen Ablösesumme für den noch bis zum 30. Juni 2026 an den SV Waldhof gebundenen Okpala zu entschädigen. Doch dieser hat sich nach reiflicher Überlegung doch entschieden, auf einen Dänemark-Wechsel zu verzichten und mit Mannheim den Abstiegskampf in der 3. Liga anzunehmen.

"Kenny wird in den kommenden Monaten alles geben, um mit Mannheim die Klasse zu halten. Zu möglichen Angeboten oder Interessenten möchte ich mich nicht äußern", erklärte Markus Peter, Okpalas Berater, auf RevierSport-Nachfrage.

In 20 Einsätzen (813 Spielminuten) verbuchte Okpala in der laufenden Serie einen Treffer und steuerte zwei Vorlagen bei. Insgesamt kommt das Mannheimer Eigengewächs auf 48 Pflichtspiele (acht Treffer, sechs Assists) für den SV Waldhof. Schon am kommenden Wochenende - Samstag, 8. Februar, 14 Uhr - kann Okpala weiter an seinen persönlichen Zahlen arbeiten, falls ihn Trares beim 1. FC Saarbrücken wieder von Beginn an einsetzt.