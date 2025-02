Je länger die Saison dauert, desto mehr Sperren wird es geben. Schalke muss zum Beispiel ohne Paul Seguin zum 1. FC Köln, der gegen den S04 ohne seinen Kapitän auskommen muss.

Am kommenden Wochenende gibt es einige Sperren, die die Spiele der Revierklubs in den ersten drei Ligen beeinflussen könnten. Eine Übersicht.

Der BVB muss gegen den VfB Stuttgart noch ohne Nico Schlotterbeck (Rotsperre) auskommen. Einen bitteren Ausfall muss auch der VfL Bochum verkraften - und das im Kellerduell bei Holstein Kiel. Nach seiner fünften Gelben Karte wird Ibrahima Sissoko eine Partie zuschauen müssen.

Bisher kam er immer zum Einsatz, in 20 Partien gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler ein Tor und eine Vorlage. Umso bitterer, dass er nun ausgerechnet im Duell beim Vorletzten fehlt.

In der 2. Bundesliga hat der FC Schalke nach dem 2:5 gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag die schwierige Aufgabe beim Spitzenreiter 1. FC Köln vor der Brust.

Was das Spiel noch schwieriger macht: Paul Seguin sah gegen Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte, damit fehlt er in Köln. Allerdings haben auch die Kölner eine Sperre zu verkraften. Timo Hübers sah beim 2:1 bei Eintracht Braunschweig seine fünfte Verwarnung. Damit fehlt dem FC gegen Schalke sein Kapitän in der Dreierkette.

In der 3. Liga hat Rot-Weiss Essen am Samstag das so wichtige Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Unterhaching vor der Brust. Nach ihren Sperren dürfen Lucas Brumme und Ramien Safi wieder mitmischen.

Unterhaching kommt dafür mit der Bürde nach Essen, dass dem derzeit abgeschlagenen Letzten auch noch zwei sehr erfahrene Akteure fehlen. Denn beim 2:3 im Kellerduell gegen den VfL Osnabrück sah Manuel Stiefler (36) Gelb-Rot und Tim Knipping (32) seine fünfte Verwarnung.

Damit fehlen Unterhaching bei der wohl letzten Chance, noch etwas reißen zu können im Abstiegskampf, zwei ganz erfahrene Innenverteidiger. Und das bei einem Kader, der eh nur einen Altersdurchschnitt von 23,4 Jahren aufweist. Damit spricht wirklich alles für RWE, wenn am Sonntag der dritte Dreier in Serie eingefahren werden soll.