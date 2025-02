Rot-Weiss Essen gehört zu den Gewinnern des Drittliga-Spieltages. So lief es für die Konkurrenz am Sonntag.

Seit dem 15. Spieltag der 3. Liga stand Rot-Weiss Essen nicht mehr über dem Strich. Damals war Christoph Dabrowski noch Trainer und RWE hatte gerade 1:1 gegen den SV Sandhausen gespielt.

Sieben Spieltage später hat sich RWE wieder auf einen Nichtabstiegsplatz vorgearbeitet. Das Wochenende lief aus Essener Sicht nahezu perfekt. Die Ergebnisse der Konkurrenz spielten der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat in die Karten. Vor allem aber nutzte sie die Steilvorlage und feierte einen 2:1-Auswärtssieg in Bielefeld.

Seit Sonntagabend ist klar, dass RWE die kommende Woche oberhalb der roten Zone verbringen kann. Denn die zweite Mannschaft von Hannover 96 verpasste es, mit einem Sieg am Revierklub vorbeizuziehen. Das Heimspiel gegen Hannover endete 2:2 (0:0).

David Otto brachte Sandhausen nach dem Seitenwechsel in Führung (54.), Patrick Greil erhöhte wenig später (59.). Da die Niedersachsen zwischen den beiden Gegentoren auch noch einen Platzverweis kassierten - Valmir Sulejmani musste für ein grobes Foulspiel runter (56.) -, sahen die Gäste schon aus wie der sichere Sieger.

Rot-Weiss Essen gewinnt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Das 2:1 in Bielefeld unterstreicht: RWE hat im Winter viel richtig gemacht. Gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex diskutieren Krystian Wozniak und Martin Herms über den Aufschwung an der Hafenstraße, das Spiel in Bielefeld und den Endspurt auf dem Transfermarkt. Viel Spaß mit unserer neuen Folge "vonne Hafenstraße - Inside RWE"!

Doch Hannover kämpfte sich in Unterzahl zurück. Hayata Matsuda traf zum Anschluss (64.). Und in der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Lukas Wallner tatsächlich noch der Ausgleich. Aus RWE-Sicht wäre eine Niederlage der 96er sicher noch besser gewesen.





Doch trotzdem zieht Essen vorbei und bleibt auf Rang 16. Hannover führt die Abstiegszone nun mit einem Punkt Rückstand auf Rot-Weiss (23 Punkte) an. Es folgen der mit Hannover punktgleiche VfL Osnabrück (beide 22), VfB Stuttgart II (21) und die SpVgg Unterhaching - der nächste Gegner von RWE (14). Osnabrück ist neben RWE das einzige Team aus dem Tabellenkeller, das an diesem Wochenende gewinnen konnte. Außerdem mit in der Verlosung: Waldhof Mannheim, das nach einer Niederlage nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Essen steht.

Hannover 96 II: Wechsel - Schmidt, Uhlmann, Wallner, Matsuda (87. Sanne) - Westermeier (87. Engelbreth), Brandt, Abdullatif (73. Kalem), Ouedenne - Marino (90.+2 Videira), Sulejmani (90.+2 Arkenberg)

SV Sandhausen: Rehnen - Lang, Lorch, Lewald - Kreuzer (78. Zander), Duman, Schikora (52. Iwe), Ehlich, Greil (78. Fehler) - Butler (88. Stolze), Otto (88. Granath)

Tore: 0:1 Otto (54.), 0:2 Greil (59.), 1:2 Matsuda (64.), 2:2 Wallner (90.+8)

Schiedsrichter: Tobias Wittmann

Rote Karte: Slejmani (56., grobes Foulspiel)

Zuschauer: 1000