Der VfL Osnabrück bleibt ungeschlagen im neuen Jahr. Gegen die SpVgg Unterhaching musste der Konkurrent von Rot-Weiss Essen aber noch mal zittern.

Im Tabellenkeller der 3. Liga geht es weiterhin eng zu. Nachdem Rot-Weiss Essen am Sonntagmittag mit 2:1 bei Arminia Bielefeld gewann, zog der VfL Osnabrück nach. Die Niedersachsen feierten einen Zittersieg beim Schlusslicht SpVgg Unterhaching. Nach 3:0-Führung endete die Partie 3:2.

Für Osnabrück begann die Partie planmäßig. Bryan Kayo (17.) nach einem Fehler im Spielaufbau der Gasgtegeber und Lars Kehl mit einem direkt verwandelten Freistoß (38.) besorgten eine 2:0-Pausenführung.

Kaum etwas deutete darauf hin, dass Unterhaching noch einmal den Weg zurück ins Spiel finden könnte. Und nach dem 3:0 durch Niklas Niehoff (66.) schien die Partie endgültig entschieden.

Doch die Spielvereinigung meldete sich noch einmal zurück. Timo Obermeier erzielte das 1:3 (69.) und brachte den Glauben zurück. Als dann Luc Ihorst auf 2:3 verkürzte (80.), musste Osnabrück tatsächlich noch einmal zittern.

Die Jagd auf den Ausgleich mussten die Gastgeber allerdings in Unterzahl antreten. Manuel Stiefler sah kurz nach dem 2:3 Gelb-Rot für ein unnötiges Foul. Trotzdem schnupperte Unterhaching noch einmal am Punktgewinn, kam in der Schlussphase zu mehreren Chancen. Es reichte allerdings nicht mehr.

Rot-Weiss Essen gewinnt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Das 2:1 in Bielefeld unterstreicht: RWE hat im Winter viel richtig gemacht. Gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex diskutieren Krystian Wozniak und Martin Herms über den Aufschwung an der Hafenstraße, das Spiel in Bielefeld und den Endspurt auf dem Transfermarkt. Viel Spaß mit unserer neuen Folge "vonne Hafenstraße - Inside RWE"!

Es war die dritte Niederlage im dritten Spiel unter Trainer Heiko Herrlich, der im Winter übernommen hatte. Die Bayern bleiben bei zwei Saisonsiegen und warten seit 18 (!) Spielen auf den dritten. Der Vorjahres-Aufsteiger steht weit abgeschlagen am Tabellenende.

Unterhaching: Heide - Schwabl (46. Maier), Obermeier, Knipping, Hennig - Skarlatidis (70. Ihorst), Stiefler, Waidner, Popp - Torsiello, Kügel. - Trainer: Herrlich Osnabrück: Jonsson - Karademir, Jannik Müller, Wiemann - Amoako - Niehoff (88. Ajdini), Kayo, Gnaase (70. Henning), Kölle - Kehl (70. Zwarts), Marcus Müller (88. Badjie). - Trainer: Antwerpen Schiedsrichter: Justin Hasmann (Wiebelskirchen) Tore: 0:1 Kayo (18.), 0:2 Kehl (38.), 0:3 Niehoff (66.), 1:3 Obermeier (69.), 2:3 Ihorst (80.) Gelb-Rot: Stiefler wegen wiederholten Foulspiels (80.) Zuschauer: 4869

Vielleicht ein gutes Omen: Den bisher letzten Erfolg gab es gegen Rot-Weiss Essen am vierten Spieltag. Und jetzt steht das Rückspiel an, am kommenden Samstag gastiert Unterhaching an der Hafenstraße (14 Uhr, RS-Liveticker).

Bitter für Unterhaching: Neben Gelb-Rot-Sünder Stiefler fällt auch Verteidiger Tim Knipping gegen RWE aus. Er handelte sich gegen Osnabrück die fünfte Gelbe Karte ein.

Osnabrück holte derweil die Punkte fünf bis sieben im neuen Jahr. Das Team von Marco Antwerpen belegt den ersten Abstiegsplatz und steht einen Punkt hinter Rot-Weiss Essen. Am Abend (19.30 Uhr im RS-Liveticker) könnte Hannover 96 II im Spiel gegen den SV Sandhausen an RWE und Osnabrück vorbeiziehen.