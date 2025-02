Überraschung in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen hat den Westschlager auf der Alm bei Arminia Bielefeld mit 2:1 gewonnen!

Novum für Rot-Weiss Essen in der Saison 2024/2025: Nach der 5:1-Heim-Gala gegen Hannover 96 II folgte ein überraschender 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld. Zwei Siege in Folge gab es in dieser Serie noch nicht.

Doch an diesem Tag hatte RWE den Sieg einfach verdient. Mit einer tollen Leistung stürmte die Mannschaft von Uwe Koschinat die Alm. Das musste auch Joel Grodowski anerkennen.

Der neue Stürmer der Arminia, der auch in Essen im Gespräch war, sagte bei "Magenta Sport": "Wir kassieren ein Scheiß-Tor zum 0:2. Da waren wir in der Phase echt am Drücker, aber leider klingelt es in unserem Kasten. Aber wir haben uns zurückgekämpft. Nach dem 1:2 waren wir nochmal da und haben Druck ausgeübt. Aber Jakob Golz hat auch einen Sahne-Tag erwischt. Es sollte an diesem Tag einfach nicht sein."

Niederlage gegen Cottbus, Sieg bei Borussia Dortmund II, Niederlage gegen Essen: Es läuft einfach noch nicht rund für Arminia Bielefeld in 2025.





Das musste auch Michel Kniat feststellen. Er sagte zum 1:2 gegen RWE: "Die erste Halbzeit war entscheidend. Da waren wir nicht auf dem Platz. Wir haben viele Fehlpässe gespielt, vieles falsch gemacht. In der zweiten Hälfte sah das besser aus, aber nach dem 0:2 war es schwer zurückzukommen. Beide Gegentore waren vermeidbar. Wir haben es danach aber besser gemacht, aber es hat nicht gereicht. Es ist immer schwierig, wenn man hinterherläuft."

Er ergänzte: "Wenn wir gewonnen hätten, wäre die Konstanz da gewesen. Jetzt haben wir wieder gewonnen und verloren und fangen von neu an. Am Freitag wollen wir dann in Sandhausen wieder gewinnen."

Bielefeld liegt nach der Pleite nach 22 Spielen und 34 Punkten auf Platz sechs und hat einen Vier-Punkte-Rückstand auf Relegationsrang drei. Rot-Weiss Essen konnte sich derweil nach der Mini-Serie von zwei Dreiern in Folge auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz hochschieben.