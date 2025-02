Rot-Weiss Essen gastiert bei Arminia Bielefeld. Dieses Personal schickt RWE-Trainer Uwe Koschinat im NRW-Duell auf den Rasen.

Bei Arminia Bielefeld möchte Rot-Weiss Essen an diesem Sonntag Boden im Abstiegskampf der 3. Liga gut machen.

Mit einem Sieg im NRW-Duell (13.30 Uhr, RS-Liveticker) würde RWE erstmals seit Wochen über den Strich klettern und könnte zudem die lang anhaltende Auswärtsmisere beenden. In der Fremde gelang erst ein Sieg, das war am zweiten Spieltag in Hannover.

Keine einfache Aufgabe. Das weiß auch der Essener Trainer Uwe Koschinat, der vor dem Wiedersehen mit seinem früheren Klub dennoch betont: "Wir müssen und wollen etwas aus Bielefeld mitnehmen!"

Fünf Spieler können nicht bei der Umsetzung dieses Vorhabens helfen. Lucas Brummer und Ramien Safi handelten sich beim Heimsieg gegen Hannovers U23 am vergangenen Wochenende Gelbsperren ein. Ebenso fallen die verletzten Thomas Eisfeld, Ekin Celebi und Manuel Wintzheimer aus.

Ein Fragezeichen stand hinter dem zuletzt kränkelnden Dominik Martinovic. Der neue Stürmer meldete sich aber rechtzeitig fit. Er steht in der Startelf, in der gegenüber dem Hannover-Sieg nur Brumme und Safi fehlen.

Auf der linken Bahn rückt Matti Wagner ins Team, der Winter-Zugang feiert seine Startelfpremiere. Anstelle von Safi ist Torben Müsel neu dabei. Er dürfte ins Mittelfeld rücken und Ahmet Arslan an der Seite von Martionvic stürmen. Flügelflitzer Kaito Mizuta, unter der Woche aus Bielefeld gekommen, sitzt beim schnellen Wiedersehen mit seinem früheren Verein vorerst auf der Bank.

"In Bielefeld wird eine durchschnittliche Leistung nicht reichen. Wir brauchen eine Top-Leistung. Wir brauchen mindestens die Hannover-Leistung. Arminia kann natürlich auf der Alm noch eine ganz andere Wucht erzeugen", sagte Koschinat vor der Partie. "Ich erwarte von meiner Mannschaft einen Top-Auftritt. Nur wenn wir an unser Leistungsvermögen kommen, haben wir auch eine Chance, in Bielefeld zu punkten."

Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen: Die Aufstellungen

Bielefeld: Kersken - Oppie, Felix, Schneider, Lannert, - Russo, Corboz, Wörl - Grodowski, Uldrikis, Young

Essen: Golz - Schultz, Kraulich, Rios Alonso - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Wagner - Müsel - Arslan, Martinovic