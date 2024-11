Hannover 96 II 14:00 Borussia Dortmund II 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Was hat das RWE-Spiel gegen Sandhausen gezeigt? Die Moral stimmt, Team und Trainer stehen zusammen, aber es fehlt hier und da an Qualität. Wir sprechen darüber in unserem RWE-Talk.

Rot-Weiss Essen hat von den letzten sechs Partien in der 3. Liga nur eines gewonnen, gegen den SV Sandhausen, vor dem Spieltag immerhin Spitzenreiter, aber nach einem frühen Schock eine gute Reaktion gezeigt. Daher stellt sich die Frage: Ist das Glas halbvoll oder halbleer? Das werden die kommenden Wochen zeigen. Denn jetzt stehen die Wochen der Wahrheit bis zur Winterpause an. Vier Partien, drei davon gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte (1860 München, VfL Osnabrück, VfB Stuttgart II). Da wächst der Druck, da muss die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski liefern, soll es kein ungemütlicher Jahreswechsel geben. Klar ist nur: So wie RWE aufgetreten ist, spielt keine Mannschaft, die gegen den Trainer ist. Es gab eine Reaktion auf das frühe 0:1, der Kopf blieb oben, die Moral stimmte. Daher legen wir uns fest: Christoph Dabrowski ist der richtige Mann am richtigen Ort - eine Trainerdiskussion zu diesem Zeitpunkt macht keinen Sinn.

Darüber reden wir in unserer neuen Folge unseres Talks „vonne Hafenstraße“ - Inside RWE. Gemeinsam diskutiert Moderatorin Kira Alex mit RWE-Reporter Ralf Wilhelm und RevierSport-Redakteur Christian Brausch.

Auch ein Thema: Zugänge im Winter. Wo sollte was passieren, welche Kandidaten würden passen, wenn der Verein das Budget hat, um überhaupt Justierungen am Personal vornehmen zu können? Sollte der Fokus lieber auf einem Stürmer liegen? Oder doch eher auf einem Sechser? Wir diskutieren darüber. Viel Spaß.

