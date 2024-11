U17-Nachwuchsliga Fortuna zerlegt RWE, Bochum dreht Rückstand, Schalke weiter sieglos

Der vorletzte Vorrunden-Spieltag der U17-Nachwuchsliga ist durch. Es standen Entscheidungen an. Wer darf in Liga A um die deutsche Meisterschaft spielen, wer muss in Liga B ran?