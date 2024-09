Ab 19 Uhr geht es im Stadion an der Hafenstraße los: Rot-Weiss Essen empfängt die Reserve von Borussia Dortmund. Uns liegt schon die RWE-Aufstellung vor.

Ende April 2024 war es, als Rot-Weiss Essen den letzten Heimsieg in der 3. Liga landete. Am 28. April wurde der FC Ingolstadt mit 4:0 besiegt.

Apropos 4:0: Am 17. März 2024 wurde Borussia Dortmund II mit diesem Ergebnis im Gepäck zurück Richtung Strobelallee geschickt. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für RWE, um die Heimschwäche zu beenden.

Einige Stunden vor dem Spiel erfuhr RevierSport jedenfalls, mit welcher Elf der langersehnte Heim-Dreier eingefahren werden soll. Diese Startaufstellung bestätigte sich dann später

Christoph Dabrowski vertraut der selben Elf wie gegen den FC Ingolstadt vertrauen - siehe Infobox. Die verletzten Robbie D'Haese, Moussa Doumbouya, Ekin Celebi, Thomas Eisfeld und Kelsey Owusu werden nicht zum 20er Spieltagskader von RWE gehören. Alle weiteren Feldspieler sitzen auf der Bank. Kein fitter Spieler - Ausnahme: Torwart Ole Springer - muss auf der Tribüne Platz nehmen.

Zu dieser Partie werden 16.000 Fans erwartet, darunter rund 700 Gäste aus Dortmund. Der BVB II startete in den ersten fünf Saisonpartien ebenfalls - RWE hat fünf Punkte auf dem Konto - holprig, konnte die jüngste Partie gegen Alemannia Aachen aber mit 3:0 gewinnen und sich etwas Luft verschaffen.

Beim BVB steht mit Kjell Wätjen ein Spieler in der Startelf, der einen Profivertrag besitzt. Das gilt auch für Torwart Marcel Lotka. Baran Mogultay fängt auch an und stand in der vergangenen Saison noch beim MSV Duisburg unter Vertrag.

RWE: Golz – Eitschberger, Schultz, Ríos Alonso, Brumme – Kaparos, Müsel – Boyamba, Arslan, Safi – Wintzheimer Bank: Wienand, Voufack, Kourouma, Kraulich, Kaiser, Moustier, Swajkowski, Berisha, Vonic Schiedsrichter: Felix Bickel BVB II: Lotka - Jessen, Lührs, Hüning, Mogultay - Azhil, Roggow, Wätjen - Campbell, Eberwein, Hettwer Bank: Ostrzinski, Foti, Göbel, Elongo-Yombo, Paschke, Paulina, Krevsun, Lelle, Drakas

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Rot-Weiss Essen: "Borussia Dortmunds U23 hat sehr viele junge, talentierte Spieler, die fußballerisch eine große Qualität haben. Gerade in der vordersten Reihe haben sie viel Geschwindigkeit. Deswegen sind sie sehr stark im Umschaltspiel und haben dort ihre Stärken. Wir wollen die Stärken des Gegners bremsen. Dafür brauchen wir im eigenen Ballbesitz eine gute Positionierung, um dementsprechend gut abgesichert zu sein und ihre Stärken rauszunehmen. Klar ist auch, dass wir und ich gute Erinnerungen an Borussia Dortmund haben. Gegen diesen Gegner haben wir tolle Spiele abgeliefert, auch gerade hier an der Hafenstraße. Das wollen wir am Mittwochabend wiederholen."

Jan Zimmermann, Borussia Dortmund II: "Unser Saisonstart ist absolut in Ordnung. Wir hatten ein durchaus schweres Auftaktprogramm. Wir hatten auch eine nicht unkomplizierte Vorbereitung mit vielen Spielerwechseln zwischen den Mannschaften und uns war klar, dass wir etwas Zeit benötigen werden, um in unseren Rhythmus zukommen. Die Spielleistungen waren gut und wir hätten auch einige Punkte mehr haben können. Jetzt freuen wir uns auf Rot-Weiss Essen. Wir haben alle Spiele von Essen gesehen und in vielen dieser Begegnungen waren sie richtig gut. Wir wissen, dass uns wieder eine schwere und sehr intensive Aufgabe an der Hafenstraße erwartet. Essen hat auch dieses Jahr wieder einen sehr talentierten, aber auch sehr erfahrenen Kader beisammen."