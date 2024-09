Verletzungssorgen bei Rot-Weiss Essen: Torben Müsel verletzte sich gegen Wehen Wiesbaden. Bei zwei anderen Spielern sieht es besser aus.

Der Doppelwechsel von Trainer Christoph Dabrowski zur Halbzeit gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:3) hatte den einen oder anderen Fan des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen am Samstag irritiert. Sowohl Mittelfeldspieler Torben Müsel als auch Kelsey Owusu, der mit Nachnamen nicht mehr Meisel genannt werden möchte, blieben zur Pause in der Kabine.

Jimmy Kaparos und Ramien Safi kamen in die Partie, die letztlich deutlich mit 0:3 verloren ging. Obwohl Müsel nicht seinen besten Tag erwischt hatte und Owusu in der einen oder anderen Szene die nötige Präzision vermissen ließ, überraschten diese Wechsel.

Sportliche Gründe hatten Dabrowskis Entscheidungen nicht, denn bei beiden RWE-Akteuren spielten Verletzungen eine Rolle. Im Fall des 25-jährigen Müsel könnte diese Auswirkungen auf die nächsten Spiele haben. Der frühere Gladbacher hat Beschwerden an der Wade. Eine genaue Diagnose steht noch aus, für Müsel geht es am Montag zur Untersuchung.

Im schlimmsten Fall würde der Essener Kreativspieler mit einem Muskelfaserriss in der Wade mehrere Wochen ausfallen. Aufgrund der bevorstehenden ersten Englischen Woche mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) und dem Heimspiel gegen den BVB II (25.09., 19 Uhr) wäre das doppelt bitter für Rot-Weiss Essen.





Keine Sorgen müssen sich die RWE-Verantwortlichen um Owusu machen. Der pfeilschnelle Linksaußen, der in der Anfangsphase viel Druck über seine Seite erzeugen konnte, wird am Dienstag wohl wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei der Auswechslung des 20-Jährigen handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Rot-Weiss Essen: Debüt von Tom Moustier rückt näher

Eine gute Nachricht gab es schon am Donnerstag von Tom Moustier. Der Sommer-Neuzugang aus Hannover trainierte in dieser Woche nach seinem in der Vorbereitung erlittenen Mittelfußbruch erstmals wieder mit der Mannschaft mit. Gegen Wehen Wiesbaden kam ein Einsatz noch zu früh.

Sollte Moustier in den kommenden Tagen beschwerdefrei trainieren können, ist er schon eine Option für das Auswärtsspiel in Ingolstadt. Die Essener warten sehnsüchtig auf das Debüt des 22-Jährigen, da er dem Team mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke wichtige Impulse verleihen könnte. Sollte Müsel länger ausfallen, stünde somit auch ein potenzieller Ersatz bereit.