Der 1. FC Saarbrücken ist mit einem Auswärtssieg bei 1860 München in die neue Spielzeit gestartet. Patrick Schmidt entschied die Partie nach langer Verletzungspause.

Der 1. FC Saarbrücken hat das Eröffnungsspiel zur neuen Drittliga-Saison gegen 1860 München gewonnen. Das Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder entschieden die Saarländer mit 1:0 (0:0) für sich.

Die Münchner Löwen wussten ihre druckvolle Anfangsphase vor 15.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße nicht in Tore umzumünzen. Gleiches galt für den Pokal-Halbfinalisten der vergangenen Saison, der nach der Anfangsviertelstunde besser in die Partie kam - ein Tor fiel im ersten Durchgang nicht.

In der zweiten Halbzeit markierte der eingewechselte Patrick Schmidt das 1:0 (71.) für den FCS und setzte damit seiner langen Leidenszeit ein Ende. Der 30-Jährige hatte in der vergangenen Saison einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten und war 287 Tage verletzt ausgefallen.

Das Spiel im Überblick:

1860: Vollath - Reich (80. Danhof), Verlaat, Schifferl, Kwadwo - Jacobsen, Kloss (72. Frey), Philipp (55. Schröter), Guttau - Hobsch (72. Schubert), Wolfram (74. Deniz). - Trainer: Giannikis

Saarbrücken: Menzel - Rizzuto, Sonnenberg, Zeitz, Schumacher - Sontheimer, Vasiliadis, Krahn (73. Neudecker) - Stehle (83. Günther-Schmidt), Brünker (66. Schmidt), Rabihic (73. Naifi). - Trainer: Ziehl

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Tor: 0:1 Schmidt (71.)

Gelbe Karten: Jacobsen - Rizzuto, Krahn

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)