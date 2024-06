Ein Liverpool-Talent, das von Jürgen Klopp schon bei den Profis eingesetzt wurde, lässt in der 3. Liga erst einmal aufhorchen.

Der siebte externe Zugang von Drittliga-Aufsteiger Hannover 96 II bringt internationales Flair in die 3. Liga.

Die U23 der Hannoveraner verpflichtete Melkamu Frauendorf, der von der U21 des FC Liverpool kommt. Er durchlief ab seinem zehnten Lebensjahr die Nachwuchsteams der TSG Hoffenheim, bevor er im Sommer 2020 zum FC Liverpool wechselte.

Dort sammelte der vielseitige Mittelfeldspieler Erfahrungen in der U18-Premier-League, der Premier League 2 und der UEFA Youth League. In zwei Pokalspielen wurde er vom damaligen Cheftrainer Jürgen Klopp im Profiteam des FC Liverpool eingesetzt. Der in Äthiopien geborene Frauendorf besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und durchlief von der U15 an die Juniorennationalteams des DFB. Insgesamt stehen 15 U-Länderspiele für Deutschland in seiner Vita.

96-Sportdirektor Marcus Mann: "Melkamu ist ein dynamischer junger Spieler, der sich durch eine hohe Intensität mit und gegen den Ball auszeichnet und der sicherlich noch viel Potenzial besitzt. Durch den Aufstieg der U23 in die 3. Liga konnten wir ihm einen Weg aufzeigen, in Deutschland in den Herrenfußball hineinzufinden und sich auf einem guten Niveau zu beweisen. Wenn das gelingt, ist für ihn wie für alle auch die Tür offen, oben reinzurutschen."

Der Spieler selber glaubt an den Plan, den man ihm aufgezeigt hat: "Ich freue mich sehr über die Chance, zurück in Deutschland zu sein und bei Hannover 96 die Möglichkeit zu haben, in der 3. Liga zu spielen. Die Perspektiven, die 96 einem jungen Spieler mit erstklassigen Bedingungen in der Akademie und natürlich aufgrund der Konstellation mit der U23 in Liga 3 bieten kann, sind im Vergleich mit den anderen Klubs in Deutschland schon sehr außergewöhnlich."

Vor Melkamu verpflichtete Hannover bereits Noah Engelbreth (1.FC Union Berlin U19), Robin Kalem (Grasshopper Club Zürich), Mark Gevorgyan (FC Liefering), Jorden Winter (FSV Luckenwalde), Mustafa Abdullatif (Hertha BSC II) und Felix Göttlicher (SV Sandhausen).