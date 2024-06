Rollenwechsel beim SV Sandhausen. Cheftrainer Sreto Ristic bekommt einen Co-Trainer an die Seite, der bis zuletzt selbst noch für den SVS auf dem Platz stand.

Dennis Diekmeier hat nach seinem Karriereende eine neue Aufgabe gefunden - und zwar bei seinem bisherigen Klub SV Sandhausen. Denn der 34-Jährige wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Sreto Ristic arbeiten.

"Er war der Spieler, der von Beginn an die DNA des SV Sandhausen vorgelebt hat. An ihm kann sich noch heute jeder Spieler ein Beispiel nehmen. Genau diese Mentalität soll er jetzt als Trainer einbringen", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Dem pflichtete auch Geschäftsführer Volker Piegsa bei: "Dennis ist ein großer Sympathieträger und eine echte Identifikationsfigur. Wir sind froh, dass er uns beim SVS mit seiner Art, auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere, erhalten bleibt."

Diekmeier absolvierte bereits während seiner aktiven Karriere beim SVS die nötigen Lehrgänge: Über den "Players Pathway", einem Lehrgang des Deutschen Fußball Bundes, ist Diekmeier nun im Besitz der B+ Lizenz. Der ehemalige Kapitän des SV Sandhausen beendete zum Ende der abgelaufenen Saison seine aktive Karriere.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Dennis eine hervorragende Ergänzung unseres Trainerteams erreichen und damit einen verdienten Spieler weiter an den Verein binden", sagte Matthias Imhof, Sportdirektor des SVS.

Seit 2019 trug Diekmeier das Trikot des SVS, lief 150-mal für die Kurpfälzer auf und schoss vier Tore. Diekmeier wurde in dieser Zeit Kapitän und dienstältester Spieler am Hardtwald. Neben vier DFB-Pokal-Spielen bestritt der 34-jährige Verteidiger seit seinem Wechsel 118 Zweitligaspiele für den SVS. Hinzu kommen 26 Drittliga-Einsätze für die Schwarz-Weißen.

"Dieser Verein ist mir in den vergangenen Jahren unfassbar ans Herz gewachsen. Deshalb freue ich mich riesig, dass es mit dem Amt als Co-Trainer klappt", erklärt Co-Trainer Dennis Diekmeier. "Ich bin sehr gespannt auf die neue Herausforderung und will meine positive Emotion ins Coaching einbringen und der Mannschaft dadurch weiterhelfen", sagte Diekmeier, der vor seiner Zeit am Hardtwald von 2010 bis 2018 beim Hamburger SV unter Vertrag stand.

Für den HSV absolvierte er auch die meisten seiner 203 Bundesliga-Spiele. Dass der ehemalige Rechtsverteidiger dabei über Jahre nicht ein einziges Tor erzielte, brachte ihm irgendwann zweifelhaften Ruhm ein. Diese Serie endete in Sandhausen, für den er viermal traf.