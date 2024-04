MSV Duisburg: "Wir sind zu dumm" - Schommers nach Derby-Pleite komplett bedient

Der MSV hat dem Druck in Essen nicht standgehalten. Wobei das MSV-Legende Joachim Hopp bezogen auf seine Tätigkeit anders sieht. Der Coach sprach nur davon, dass man "zu dumm" sei.

Die Enttäuschung beim MSV Duisburg ist gewaltig. Im Derby bei Rot-Weiss Essen gab es eine 1:4-Pleite. Im Vorfeld war klar: Wenn der MSV in der 3. Liga bleiben will, benötigt er ein Fußballwunder - und einen Dreier in Essen.

Wahrscheinlich ist nach dem nächsten verlorenen Auswärtsspiel der Gang in die Regionalliga. Wer zwei so wichtige Partien wie die gegen Bielefeld (0:2) und Essen verliert, der wird es am Ende nicht schaffen. Zumal die Konkurrenz fleißig gepunktet hat. Acht Punkte sind es schon aufs rettende Ufer, dazu ist auch das MSV-Torverhältnis schlechter als das der Konkurrenz.

MSV-Coach Boris Schommers hatte nach dem Spiel den Kaffee auf, bei "MagentaSport" polterte er: "Wir haben total dumm ein Derby verloren. Wir waren zu blauäugig, gehen verdient als Verlierer vom Platz. Wir spielen eine ordentliche erste Halbzeit und führen in Essen. Dann fängt es an. Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt, da darf RWE gar nicht mehr in Ballbesitz kommen und wir lassen den Schuss zum 1:1 zu. Dann lassen wir das 1:2 zu nach einem Standard. Wir können das noch 100 Mal ansprechen, wenn wir nicht mit der richtigen Überzeugung da reinfliegen. Dann müssen wir das 2:2 machen, im Gegenzug kriegen wir das 1:3. Das hat uns alles gekillt."

Sein bitteres Fazit: "Wir haben zunächst ein gutes Gesicht gezeigt, aber wir sind zu dumm." Vielleicht war der Druck auf seine Spieler zu groß, wobei das für MSV-Legende Joachim Hopp nur eine Ausrede ist, denn er betonte bei "MagentaSport": "Druck hab ich am Montag wieder, weil die Autofahrer mich beschimpfen, weil ich eine Baustelle aufmache. Den Druck, den die Jungs haben, den hätte ich gerne jeden Tag."





Hopp forderte von den "Zebras" nach dem 1:1 zur Pause All-In zu gehen, denn "realistisch betrachtet braucht der MSV noch 14 bis 15 Punkte, um in der Liga bleiben zu können." Dafür hat man nun nur noch sechs Partien Zeit, 18 Zähler sind noch zu vergeben.

Allein das zeigt schon: Ohne ein Wunder geht es in die vierte Liga für den MSV.