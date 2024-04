3. Liga: Derby in Essen - so gehen RWE und der MSV das Spiel an

Der Samstag verlief in der 3. Liga nicht für den MSV, der vor dem Derby bei Rot-Weiss Essen noch mehr unter Druck steht als zuvor.

Ab 16:30 Uhr geht es rund in Essen. Derbyzeit in der 3. Liga. Rot-Weiss Essen fordert den MSV Duisburg. Und die "Zebras" stehen seit den Ergebnissen unter maximalem Druck. Mehr geht eigentlich nicht mehr.

1860 München: Gewonnen. Waldhof Mannheim: Gewonnen. Arminia Bielefeld: Einen Punkt geholt. Daher weiß der MSV, vor dem Spiel beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer acht Punkte, auch das Torverhältnis spricht nicht für Duisburg.

Daher muss der Dreier in Essen her, sollen nicht vorzeitig die Drittliga-Lichter ausgehen. Für dieses Unterfangen hat MSV-Coach Boris Schommers seine Elf gegenüber dem 0:2 bei Arminia Bielefeld auf zwei Positionen getauscht. Für Jonas Michelbrink und Marvin Senger kamen Tim Köther und Joshua Bitter in die erste Elf.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski wechselt nur einmal gegenüber dem 4:0 gegen den BVB II, für den gesperrten Rechtsverteidiger Andreas Wiegel rutscht Nils Kaiser in die erste Elf.

Klar ist: Der MSV, bei dem mit Alaa Bakir, Marvin Knoll, Jonas Michelbrink, Robin Müller, Vincent Müller, Thomas Pledl, Marvin Senger und Niclas Stierlin acht Akteure mit vier Gelben Karten vorbelastet sind, muss siegen und damit könnte man sich auch für das 1:2 im Hinspiel revanchieren, als RWE in der Nachspielzeit zum Sieg kam. Ein emotionaler Moment, den speziell Dabrowski im Vorfeld aus der Kiste gekramt hat.

Das sagen die beiden Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski: "Ich arbeite gerne mit Bildern. Daher kann es sein, dass ich Bilder oder kurze Videos hervorhole. Ich zeige gerne Sachen, die nochmal was auslösen. Die Stimmung, die Leidenschaft, die Fans sind immer voll dabei. Es werden wieder 90 Minuten mit hoher Intensität. Die Atmosphäre wird hochkochen, wir werden alles dafür tun, um das Derby zu gewinnen."

Boris Schommers: "Es ist ein tolles Spiel vor ausverkauftem Haus. In jedem Derby muss das Ziel, der Wunsch und der Wille sein, alles abzurufen, damit du für dich, deinen Verein und die Fans ein gutes Ergebnis erzielst. Genau das ist unser Plan. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Vor allem nach der Partie letzte Woche ist es für uns wieder eine große Chance zurückzukommen. So viel kann ich schon einmal sagen: Wir werden die ein oder andere Option ziehen - für den Kader, als auch für die Startaufstellung."

So spielen RWE und der MSV

RWE: Golz - Kaiser, Rios Alonso, Götze, Brumme - Müsel, Sapina - Obuz, Harenbrock, Young - Doumbouya

MSV: Müller - Bitter, Knoll, Fleckstein, Kölle - Köther, Castaneda - Pledl, Esswein, Engin - Ginczek

Schiedsrichter: Max Burda