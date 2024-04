Euphorie-Dämpfer für Preußen Münster: Nach furiosen Wochen gab es eine 1:3 (0:3)-Pleite im Spitzenspiel gegen den SSV Jahn Regensburg.

Mit einem Sieg über den SSV Jahn Regensburg hätte der SC Preußen Münster die Tabellenführung der 3. Liga übernehmen können. Doch es sollte anders kommen.

Schon nach drei Minuten legte der Jahn, seines Zeichens als Tabellenführer in den Spieltag gegangen, in Person von Noah Ganaus vor. Nach Pass von Dominik Kother bediente Andreas Geipl Ganaus, der der per Außenrist aus wenigen Metern einnetzte.

Und es sollte nicht lange dauern, bis Jahn Regensburg durch Christian Viet nachlegte. Diesmal war es Konrad Faber, der wieder an den Fünfmeterraum zurücklegte. Viet setzte sich gegen Scherder durch und erzielte das 2:0.

Die Regensburger hatten aber immernoch nicht genug. Nach 26 Minuten nahm sich Dominik Kother im Zentrum ein Herz, zog bis zum Elfmeterpunkt an und setzte die Kugel platziert ins rechte Eck - 3:0 für die Gäste.

Regensburg drückt auf das 4:0, Münster klar unterlegen

Und die Oberpfälzer blieben am Drücker, ließen sogar noch gute Chancen auf das 4:0 liegen. Mit dem 0:3-Rückstand waren die überforderten Adlerträger wirklich gut bedient.

Auch nach der Pause setzte sich das Bild des ersten Durchgangs fort. Regensburg blieb das klar spielbestimmende Team und nahm dem Preußen-Anhang jegliche Hoffnung, das eigene Team könne hier noch einmal zurückkommen.

Münster: Schulze Niehues - Schad, Scherder, Koulis, Böckle (46. ter Horst) - Bouchama (46. Kankam Kyerewaa), Mrowca (56. Steczyk), Bazzoli, Lorenz (56. Wegkamp) - Grodowski (80. Oubeyapwa), Batmaz. - Trainer: Hildmann

Regensburg: Gebhardt - Saller (60. Bittrof), Ziegele, Breunig, Schönfelder (78. Hein) - Bulic, Geipl - Faber, Viet, Kother - Ganaus. - Trainer: Enochs

Tore: 0:1 Ganaus (3.), 0:2 Viet (15.), 0:3 Kother (26.), 1:3 Oubeyapwa (81.)

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 12.000

Louis Breunig scheiterte in der 48. Minute aber ebenso an Preußen-Schlussmann Maximilian Schulze Niehues wie Faber, der in der 55. Minute aus kurzer Distanz per Kopf auf 4:0 hätte stellen müssen.

In der 68. Minute war es dann der Torschütze zum 1:0, Ganaus, der vor dem leeren Tor den Ball verpasste. Auch hier hätte durchaus das 4:0 fallen können. Stattdessen traf der kurz zuvor eingewechselte Shaibou Oubeyapwa zum 3:1-Endstand (81.). Dabei blieb es letztlich.

In der Tabelle baut der Jahn durch den Sieg den Vorsprung auf Platz zwei auf vier Punkte aus. Der SSV Ulm 1846 kann jedoch mit einem Dreier beim Halleschen FC (Sonntag, 7. April, 19:30 Uhr) wieder auf einen Zähler herankommen. Münster kann dagegen auf Rang vier fallen, sollte Dynamo Dresden gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 7. April, 13:30 Uhr) gewinnen.