Rot-Weiss Essen: Nach Trainer - Trio aus dem Trainerstab bleibt bei RWE, ein Abgang

Rot-Weiss Essen hat Verträge mit drei Mitarbeitern aus dem Trainerstab verlängert.

Rot-Weiss Essen setzt weiter auf Kontinuität. Nachdem Trainer Christoph Dabrowski seinen Vertrag bei RWE bereits verlängert hat, folgten ihm vor dem Derby gegen den MSV Duisburg am Sonntag (16:30 Uhr) nun drei weitere Personen aus dem Trainerstab.

Die Dabrowski-Assistenten Lars Fleischer und Paul Freier sowie Video-Analyst Aaron Beißwenger bleiben an der Hafenstraße. Torwart-Trainer Manuel Lenz, Physiotherapeut Alexander Dolls und Mannschaftsbetreuer Andreas Ganzinger sind ohnehin noch über die Saison hinaus an der Hafenstraße gebunden.

Einziger Abgang im Sommer: Athletiktrainer Tobias Schmidt wird RWE verlassen, er wird nach der laufenden Saison ein Studium beginnen.

„Uns ist es wichtig, auf Kontinuität zu setzen und wir sind fest davon überzeugt, dass sich diese am Ende auszahlt. Nachdem wir uns mit Christoph Dabrowski auf eine Verlängerung geeinigt hatten, haben wir dementsprechend schnell die Gespräche mit Paul Freier, Aaron Beißwenger und vor allem Lars Fleischer, der nun in seine siebte Saison als Co-Trainer geht, aufgenommen. Unser Trainer-Team arbeitet sehr eng und professionell zusammen, harmoniert aber auch menschlich sehr gut. Deshalb freuen wir uns, dass wir die Drei von unserem Weg überzeugen konnten und es auch in der nächsten Saison in bewährter Konstellation weitergeht“, sagt Christian Flüthmann, Sportdirektor von Rot-Weiss Essen.

Auch Dabrowski freut sich, bekannte Gesichter in der neuen Saison begrüßen zu dürfen: "Ich freue mich sehr, dass ich weiter auf meine Trainer-Kollegen zählen kann. Lars, ‚Slawo‘ und Aaron sind sehr fleißig und akribisch, treiben die Trainingsplanung und -steuerung voran, bringen viele Ideen ein und haben dementsprechend einen maßgeblichen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Gemeinsam mit Manuel Lenz, Alexander Dolls und Andreas Ganzinger bilden wir eine harmonische Einheit, die jeden Tag Vollgas gibt, um erfolgreich zu sein."