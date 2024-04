MSV Duisburg: Acht Spieler gehen vorbelastet ins RWE-Derby - und dann kommt Mannheim

In einer Statistik steht der MSV Duisburg ganz vorne. Bei den Gelben Karten macht den Meiderichern niemand was vor.

Auch das kann im Schlussspurt noch ein Faktor werden. Der MSV Duisburg kassiert in der 3. Liga mehr Gelbe Karten als die komplette Konkurrenz. 88 Verwarnungen, das hat keine andere Mannschaft bisher hinbekommen.

Vor dem Abstiegskrimi bei Arminia Bielefeld waren sieben Duisburger mit vier Gelben Karten vorbelastet und drohten, bei einer weiteren Verwarnung beim Derby am Sonntag (16:30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen auszufallen.

Während fußballerisch in Bielefeld kaum etwas gelang und der MSV das Kellerduell mit 0:2 verlor, zeigte man sich bei einem Thema wieder vorne. Fünf Gelbe Karten gab es für die Meidericher.

Santiago Castaneda (7. Gelbe Karte), Marvin Senger (4. Gelbe Karte), Alexander Esswein (7. Gelbe Karte), Kolja Pusch (3. Gelbe Karte) und Niklas Kölle (1. Gelbe Karte) wurden verwarnt, doch keiner dieses Quintetts musste sofort eine Konsequenz fürchten.

Auch Castaneda nicht, der hauchdünn einem Platzverweis entging, um den er lange bettelte, ehe ihn Coach Boris Schommers noch vor der Pause auswechselte.

Nun sind es bereits acht Akteure (Alaa Bakir, Marvin Knoll, Jonas Michelbrink, Robin Müller, Vincent Müller, Thomas Pledl, Senger und Niclas Stierlin), denen bei einer weiteren Gelben Karte ein Spiel Pause droht.

Und wer weiß, wie heiß es in einem Derby gegen RWE zugehen kann, der ahnt vielleicht schon Böses. Im Hinspiel hagelte es sechs Verwarnungen für die Duisburger. Und nach dem Spiel an der Hafenstraße steht das immens wichtige Spiel gegen Waldhof Mannheim an.

Acht Spielern des MSV Duisburg droht gegen Waldhof Mannheim eine Pause

Die sind aktuell fünf Punkte vor dem MSV auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und wenn nicht alles täuscht, sind sie auch der einzig realistische Klub, den die Duisburger sieben Spieltage vor dem Ende der Saison noch abfangen können. Wobei der MSV auch Halle noch überholen muss.

Da tut jede Sperre weh, zumal mit Sebastian Mai, Caspar Jander, Chinedu Ekene und Pascal Köpke vier Akteure verletzt weiterhin fehlen.