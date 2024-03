Am Donnerstag veröffentlichte der DFB die Drittliga-Ansetzungen. Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg findet an einem Sonntag statt.

Lange mussten die Drittliga-Fans warten, am Donnerstagvormittag hat der DFB endlich die Terminierungen der Spieltage 31 bis 34 bekanntgegeben. Aus Sicht der beiden Revierklubs Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg waren die Terminierungen besonders interessant, denn am 32. Spieltag kommt es an der Essener Hafenstraße zum Derby.

Seit Donnerstag ist klar: Dieses Spiel findet an einem Sonntag statt (07. April, 16.30 Uhr). Bereits im letzten Jahr traf RWE im Heimspiel sonntags auf den MSV. Damals trennten sich die beiden Drittligisten 1:1-Remis. Das Hinspiel konnte Rot-Weiss mit 2:1 gewinnen.

Auch die beiden Essener Auswärtspartien bei Arminia Bielefeld (14. April, 16.30 Uhr, SchücoArena) und Waldhof Mannheim (21. April, 13.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) werden an einem Sonntag ausgetragen. Dagegen ist RWE am Ostersamstag (30. März, 16.30 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion zu Gast.

Der MSV Duisburg ist insgesamt zweimal sonntags, einmal samstags und einmal an einem Freitagabend im Einsatz. Genau wie RWE reisen auch die Zebras an einem Sonntag auf die Alm zu Arminia Bielefeld (31. März, 19.30 Uhr, SchücoArena).

Freuen können sich die MSV-Fans auf das Flutlichtheimspiel gegen Waldhof Mannheim (12. April, 19 Uhr). Die weite Reise zum FC Ingolstadt muss die Elf von Cheftrainer Boris Schommers samstags antreten (20. April, 16.30 Uhr, Audi-Sportpark).

Die Spieltage 31-34 von Rot-Weiss Essen in der Übersicht:

31. Spieltag: Samstag, 30. März, 16.30 Uhr, 1. FC Saarbrücken – RWE (Ludwigsparkstadion)

32. Spieltag: Sonntag, 07. April, 16.30 Uhr, RWE – MSV Duisburg (Stadion an der Hafenstraße)

33. Spieltag: Sonntag, 14. April, 16.30 Uhr, Arminia Bielefeld – RWE (SchücoArena)

34. Spieltag: Sonntag, 21. April, 13.30 Uhr, Waldhof Mannheim – RWE (Carl-Benz-Stadion)

Die Spieltage 31-34 vom MSV Duisburg in der Übersicht:

31. Spieltag: Sonntag, 31. März, 19.30 Uhr, DSC Arminia Bielefeld - MSV Duisburg (SchücoArena)

32. Spieltag: Sonntag, 07. April, 16.30 Uhr, Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg (Stadion an der Hafenstraße)

33. Spieltag: Freitag, 12. April, 19 Uhr, MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim (Schauinsland-Reisen-Arena)

34. Spieltag: Samstag, 20. April, 16.30 Uhr, FC Ingolstadt - MSV Duisburg (Audi-Sportpark)