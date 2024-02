MSV Duisburg stellt neuen Marketing-Chef vor

Der MSV Duisburg hat sein Team neben dem Rasen verstärkt und einen neuen Leiter für die Bereiche Marketing und Sponsoring präsentiert.

Der MSV Duisburg hat am Donnerstag einen neuen Leiter für die Bereiche Marketing und Sponsoring vorgestellt. Christian Koke übernimmt die Führung der beiden Ressorts.

Der 50-Jährige nimmt am Freitag (1. März) offiziell die Arbeit auf und folgt auf Peter Mohnhaupt, der die Zebras bekanntlich nach neun Jahren zum Ende des vergangenen Monats verlassen hat. Koke heuert unabhänging von der Spielklasse beim MSV an - er wird also auch im Falle eines Abstiegs aus der 3. Liga beim MSV bleiben.

"Mit Christian haben wir einen ausgewiesenen Fachmann für uns gewinnen können, der neben großer Erfahrung nicht nur im Fußball-Business vor allem auch ein herausragendes Netzwerk in unserer Region mit einbringt", erklärt Duisburgs Geschäftsführer Michael Preetz in einer Mitteilung des Vereins.

Koke bringt laut Verein zahlreiche Erfahrungen aus dem Sport- und Medienbusiness mit. Er war für bekannte Unternehmen wie Adidas oder Lufthansa tätig und hinterließ auch schon im Profifußball Spuren. Von April bis 2019 bis Anfang 2022 gehörte er dem Vorstand von Fortuna Düsseldorf an und war für den Bereich Marketing verantwortlich. Im Zuge einer Umstrukturierung der Vereinsführung wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Von nun an soll er den Meiderichern mit seiner Expertise helfen. "Gemeinsam können wir vieles erreichen, und genau aus diesem Grund möchte ich den MSV in der aktuell sehr herausfordernden Zeit tatkräftig und mit hochgekrempelten Ärmeln unterstützen und so ein positives Signal an die Zebra-Familie senden", sagt der studierte Diplom-Sportökonom.

Weiter: "Gemeinsam mit meinem Vater bin ich das erste Mal als sechsjähriger Junge zum Spielverein gegangen und habe den MSV seither nie aus den Augen verloren." Und auch selbst war Koke bereits im Duisburger Sport unterwegs, spielte einst für den Duisburger SV 98 in der Wasserball-Bundesliga.