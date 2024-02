Rot-Weiss Essen: RWE hat Lizenzunterlagen für beide Ligen eingereicht

Rot-Weiss Essen hat die Lizenzunterlagen eingereicht. Einmal bei der DFL, einmal beim DFB. Mit einer Antwort wird in einigen Wochen gerechnet.

Noch ist nicht genau absehbar, in welcher Liga Rot-Weiss Essen in der kommenden Spielzeit 2024/25 auflaufen wird. In der 3. Liga oder nach einem möglichen Aufstieg in der 2. Bundesliga?

Klar ist nur: RWE hat seine Lizenzunterlagen für beide Spielklassen fristgerecht eingereicht, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

In einer Mitteilung heißt es: "Rot-Weiss Essen hat am heutigen Donnerstag form- und fristgerecht die Lizenz-Unterlagen für die anstehenden Spielzeiten sowohl in der 3. Liga als auch der 2. Bundesliga eingereicht. Mit einer Rückmeldung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Ausrichter der 3. Liga bzw. der Deutschen Fußball Liga (DFL), die für die 2. Bundesliga zuständig ist, ist in einigen Wochen zu rechnen."

Wichtig bei der Lizenzerteilung war demnach, dass RWE eine Auflage erfüllen konnte. Nämlich die, das Wirtschaftsjahr mit einem positiven Abschluss zu belegen.

Hier heißt es von RWE: "Bestandteil der eingereichten Dokumente war auch der Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres. Demnach hat Rot-Weiss Essen im Wirtschaftsjahr 2023 einen Überschuss von 192.000 Euro erwirtschaftet und damit nicht zuletzt auch die Auflage des DFB zur Verbesserung des negativen Eigenkapitals erfüllt."

Derzeit steht RWE in der 3. Liga elf Spieltage vor dem Ende der Saison auf Rang sechs - mit fünf Punkten Abstand auf den SSV Ulm 1846 auf dem dritten Platz, der zur Relegation berechtigen würde.

Wie hoch der Etat der Essener im Aufstiegsfall kalkuliert wird, das ist noch nicht bekannt. Der bisherige Etat für die erste Mannschaft soll sich nach RS-Infos zwischen 5,5 und 5,6 Millionen Euro bewegen. Hier ist offenbar der Plan, dass der Etat erhöht werden soll, auf eine Summe etwas über sechs Millionen Euro.

Mit Blick auf die Finanzen sagte zuletzt Essens Aufsichtsrats-Chef André Helf gegenüber RS: "Wir haben alle gemeinsam die richtigen Lehren aus dem letzten Jahr gezogen und eine gute Basis gelegt für den Aufschwung. Wir sind als Verein gemeinsam durch ein sicherlich in jeglicher Hinsicht schwieriges Jahr 2023 gegangen, welches wir am Ende mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis abschließen konnten. Wir sind hier weiter auf einem guten Weg."