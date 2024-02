Turbulente Tage bei Rot-Weiss Essen: Wir haben die jüngsten personellen Ereignisse bei RWE in einer Sonderfolge unseres Talk-Formats "vonne Hafenstraße" unter die Lupe genommen.

Die letzte Februar-Woche hatte es für Rot-Weiss Essen in sich. Ein Personal-Hammer folgte dem nächsten. Der langjährige Vorstandschef Marcus Uhlig wird die Hafenstraße spätestens im Sommer verlassen. Und auch Finanzvorstand Sascha Peljhan legt sein Amt nieder. Das berichtete diese Redaktion bereits am Montag exklusiv.

Müssen sich die RWE-Fans jetzt Sorgen um ihren Verein machen? Und was hat das Aus von Marcus Uhlig für Auswirkungen? Was ist über die Nachfolge von Uhlig bekannt? All diese Fragen haben Moderatorin Kira Alex und RWE-Experte Krystian Wozniak in der neuen Folge unseres RWE-Videotalks „vonne Hafenstraße“ besprochen und die turbulenten Ereignisse an der Hafenstraße eingeordnet.

„Es war immer ein offenes Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand angespannt war“, benennt Experte Krystian Wozniak einen möglichen Grund für das Aus der beiden Vorstände Marcus Uhlig und Sascha Peljhan. Man habe seine Ideen möglicherweise nicht mehr so durchsetzen und realisieren können, wie gewollt. Auch zur Mitteilung von Aufsichtsratschef André Helf bezieht Krystian Wozniak im RWE-Talk Stellung.

Insgesamt sieben Jahre war Marcus Uhlig für Rot-Weiss Essen tätig - und hat Spuren an der Hafenstraße hinterlassen, findet auch Wozniak. „Er ist der Mann, der Rot-Weiss Essen nach mehr als einem Jahrzehnt in die 3. Liga gebracht hat. Er hinterlässt ein Vermächtnis, das hat er sich verdient. Er ist kein normaler Vorstandschef.“





Rot-Weiss Essen hat bereits einen Nachfolger für Marcus Uhlig gefunden: Marc-Nicolai Pfeifer übernimmt das Amt an der Hafenstraße. Zuletzt war er für den TSV 1860 München tätig. Im Fußball-Westen ist er aber ein Unbekannter. RWE-Experte Krystian Wozniak hat sich umgehört. „Er soll dort gute Arbeit geleistet haben. Er gilt als absoluter Profi.“

